Kostenlose MINT-Kurse in den Sommerferien

zdi-Zentrum Lippe.MINT bietet Lichtschwertbau und Cosplaykurs an

Lemgo/Bielefeld. Vom 09.07.2024 bis zum 12.07.2024 findet der Kurse „Bau Dein eigenes Lichtschwert“ statt. Schülerinnen und Schüler bauen in der zweiten Sommerferienwoche ein hochwertiges Lichtschwert mit einstellbaren LED-Lichteffekten und Soundboard. Das Design des Griffs kann frei gewählt werden. Dazu muss Kunststoff bearbeitet werden, der Griff per CNC-Maschine bearbeitet werden und die Elektronik gelötet und verbaut werden. Das hochwertige Lichtschwert dürfen die Schülerinnen und Schüler mit nach Hause nehmen.

Im Kurs „Cosplay meets MINT-Production“ vom 05.08.2024 bis zum 16.08.2024 entwerfen Schülerinnen und Schüler Kleidungstücke, die sie dann auf professionellen Nähmaschinen schneidern. Dazu fertigen sie bei Bedarf entsprechende Masken, Kopfbedeckungen und weitere Asseccoires. Sie lernen sich medientechnisch zu präsentieren und natürlich dürfen sie die Cosplay Kleidungstücke mit nach Hause nehmen. Im Schülerlabor der Hochschule Bielefeld machen sie dazu spannende Experimente rund um das Thema Cosplay. Im Unternehmen FAST52 lernen sie, wie Textilien im modernen Druckverfahren in Deutschland nachhaltig produziert werden.

Die Kurse finden in Lemgo statt und können von Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 8 auf www.lippe-mint.de/aktuelles gebucht werden.

Heinrich-Drake-Ganztagsschule lädt iPads aus Erneuerbaren Energien

Schülerinnen und Schüler bauen im MINT-Projekt des zdi-Zentrums Lippe.MINT eine Windkraft- und Photovoltaikstation

Die Themen Energiewende und Erneuerbare Energien, deren Bedeutung, Funktionalität der notwendigen Komponenten und Ausbildungsberufe ganz praktisch kennen zu lernen und für Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Drake-Ganztagsschule greifbar zu machen, war das Ziel des Schülerprojekts „Konstruktion und Bau einer funktionsfähigen Anlage zur Gewinnung und Speicherung von regenerativer Energie aus Wind- und Sonnenkraft“. Hinter der komplizierten Bezeichnung steckt der Bau einer Anlage, die in der Schule montiert, sämtliche iPad Koffer zum Laden mit Strom versorgen sollte.

Berufsschullehrer René Müller und Erfinder Addi Schulze übernahmen als Dozenten die Regie des zdi-Kurses und entwickelten zusammen mit den Schülerinnen und Schülern mehrere Ansätze zur Umsetzung. In der Metallwerkstatt wurde dann gesägt, gefräst, gedreht, gebohrt, gehämmert, geschraubt und getestet. Nach einigen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung entstand ein Rohr an dem zwei Photovoltaikmodule befestigt sind. Am oberen Ende des Rohres befindet sich ein Rotor, der durch Wind gespeist wird. Die gewonnene Energie aus Sonne und Wind lädt einen Akku am Fuß des Rohres, um dann in einem Wechselrichter die erforderliche Wechselspannung zum Laden Akkus zu erzeugen.

Der Aufbau in einem Innenhof der Schule erwies sich aufgrund der beeindruckenden Höhe von 10 Metern als aufwändig und schwierig. Der Schulträger, die Stadt Lemgo unterstützte das Vorhaben und sorgte z. B. für ein stabiles Fundament aus Beton, so dass das Konstrukt auch bei Sturm an Ort und Stelle bleibt. Durch vereinte Kräfte gelang es, die Anlage wie vorgesehen zu installieren. Nun erzeugen die beiden Photovoltaik Module etwa 80% und der Rotor etwa 20% der Energie für die iPads. Die Anlage hat eine Nennleistung von 1kW.

Klaus Naber, stellvertretender Schulleiter der Heinrich-Drake-Ganztagsschule teilt mit: „Wir wollten etwas Sinnvolles bauen. Von dieser Anlage haben die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler etwas, weil sie sehr viel Praxis erfahren und dabei viel gelernt haben. Und unsere Schule hat auch viel davon, denn sie hat nun ein anschauliches Beispiel für unsere jungen Menschen, wie Erneuerbare Energien eingesetzt werden können.“

„Ein toller Kurs mit ganz viel Praxis aus MINT-Berufen. Ich fand schon die Idee schon vor zwei Jahren super, konnte mir damals allerdings nicht wirklich vorstellen, wie das umzusetzen ist. Jetzt ist es fertig und super geworden. Da haben wir gerne unterstützt. Vielen Dank an alle Beteiligte!“, fügt Thomas Mahlmann vom zdi-Zentrum Lippe.MINT hinzu.

Das Projekt „Konstruktion und Bau einer funktionsfähigen Anlage zur Gewinnung und Speicherung von regenerativer Energie aus Wind- und Sonnenkraft“ wurde mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.

Ein Pizzaofen für die Wilde Wiese zdi-Zentrum Lippe.MINT baut mit Schülern und Eltern einen Pizzaofen im Außengelände der Wilden Wiese

Schon von weitem duftet der Pizzateig, den Nicole Siefert, Erzieherin in der Kindertagesstätte Wilde Wiese, mit würziger Tomatensauce und Käse belegt hat und in den 300 Grad heißen Pizzaofen geschoben hat. Hungrig sind heute aber nicht die Kinder, die an den Pizzatagen in der Wilden Wiese Schlange stehen, um ein Stück frische Pizza zu bekommen, sondern die Personen, die den großen Ofen im Außengelände geplant, gebaut und finanziert haben.

Das Schülerprojekt des zdi-Zentrums Lippe.MINT und der Realschule Lemgo startete vor ca. 2 Jahren mit der Planung. Lehrer Thomas Menking entwickelte mit seinen Schülerinnen und Schülern aus der Technik-AG ein Modell für einen Ofen. Addi Schulze, Erfinder aus Lemgo/Brake unterstütze ihn dabei. Das Modell wurde im Lauf der Zeit einige Male geändert und optimiert. Auch der Lemgoer Ofenbaumeister Detlef Kreiling war von Anfang an mit im Boot und gab wichtige Tipps.

Im Außengelänge der Wilden Wiese werkelten dann die Schüler unter Aufsicht am Bau des Ofens. Schnell wurde klar, dass dies komplexe Projekt nicht alleine zu schaffen war. Auch gab es immer wieder Arbeiten, die durch die Schüler aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden duften z. B. das Schweißen von Trägern.

Hier sprangen die Eltern der Kinder der Wiese Wiese vorbildlich ein. Nach Feierabend und am Wochenende wurde mit angepackt und der Ofen mit Muskelkraft und Know-how fertig gestellt.

„Gerade in der ersten Phase von der Planung bis zu den Bautätigkeiten haben die Schülerinnen und Schüler wichtige Erfahrungen machen können, weil die sie viele Tätigkeiten aus MINT-Berufen kennen lernen und selbst ausführen durften. Gerade in handwerklichen Berufen werden junge Leute gesucht. Ich hoffe, dass die ein oder andere Entscheidung der teilnehmenden Realschüler in diese Richtung fällt.“, teilt Thomas Mahlmann vom zdi-Zentrum Lippe.MINT mit.

Nicole Siefert fügt hinzu: „Das wir hier ein ganz tolle Gemeinschaft haben, sieht man am Einsatz unserer Eltern. Ich bin völlig begeistert wie viel Unterstützung wir hier erhalten haben. Das war ein ganzes Stück Arbeit, diesen Ofen zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Ich freue mich auch, dass die Finanzierung so unproblematisch geklappt hat. Neben dem zdi-Zentrum Lippe.MINT haben auch wir mit Hilfe der Endor Base Star Wars Fans OWL Geld bei Handballspielen des TBV Lemgo gesammelt.“

Das sich der Aufwand gelohnt, merkt man an den Gesichtern der hungrigen Organisatoren und Sponsoren. „Ja, einen echten Holzofen schmeckt man eben doch.“, entlockt es einem Vater, als er von seinem ersten Stück Pizza abbeißt.

Der Kurs worde mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.