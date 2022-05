Herausragende Leistung: Exzellenz Start-up Center.OWL erhält Förderempfehlung von Experten-Jury

Paderborn. Eine von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW), eingesetzte Experten-Jury hat dem Exzellenz Start-up Center.OWL (ESC.OWL) der Universität Paderborn eine herausragende Leistung bescheinigt. Auf dieser Grundlage empfahl sie, die Förderung bis Ende 2024 fortzusetzen. Wenn die zugesagten Anschlussfinanzierungen aus eigenen Mitteln eingehalten werden können, soll die Förderung sogar bis 2025 verlängert werden. Unter Konsortialführung des Technologietransfer- und Existenzgründungs-Centers der Universität Paderborn (TecUP) wird das ESC.OWL gemeinsam mit dem Center for Entrepreneurship der Fachhochschule Bielefeld (FH Bielefeld) und der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL) umgesetzt. Es ist vom MWIDE NRW 2019 als eines von insgesamt sechs Exzellenz Start-up Center in NRW ausgewählt worden. Die Initiative soll die Gründungskultur an den Hochschulen weiter vorantreiben und stärken.

„Ich freue mich, dass die Exzellenz Start-up Center ausgezeichnete Arbeit leisten und deshalb von der Experten-Jury so positiv evaluiert wurden. Wir setzen hier mit erheblichen Landesmitteln eine langfristige Strategie für mehr und bessere Gründungen aus den ausgezeichneten Universitäten unseres Landes um. Damit wird das Start-up-Ökosystem insgesamt deutlich gestärkt, um Nordrhein-Westfalen bis 2025 zu einer TOP 10 Start-up-Region in Europa zu entwickeln“, so Pinkwart.

„Um visionäre und zugleich zukunftsweisende Projekte wie das Exzellenz Start-up Center oder den Bau des Akzelerator.OWL als neuen Start-up Campus und Heimat der Gründerszene umzusetzen, braucht es neben einem starken Team und Partnern, die an einem Strang ziehen, vor allem Unterstützer auf allen politischen Ebenen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses tragfähige Netzwerk in den vergangenen Jahren aufbauen konnten. Das überaus zusprechende Votum der Experten-Jury bestätigt die Wahrnehmung, dass sich rund um die garage33 ein Start-up-Ökosystem formiert, dessen Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinaus reicht“, so TecUP-Geschäftsführer Prof. Dr. Sebastian Vogt. „Die Einschätzung der Jury ehrt uns sehr und ist ein Zeichen dafür, dass Wissenschaft und Wirtschaft in unserem Exzellenz Start-up Center beispielhaft vernetzt sind“, ergänzt Prof. Dr. René Fahr, Vizepräsident für Wissens- und Technologietransfer der Universität Paderborn.

Grundstein für langfristige Erfolge

Mit dem ESC.OWL möchte die Universität Paderborn die Gründungskultur in der Region nachhaltig etablieren und sich zu einem Leuchtturm für Gründungsvorhaben in der digitalen Transformation entwickeln. Vor allem soll die Zahl der Gründungen im Business-to-Business-Bereich in enger Kooperation mit der Wissenschaft und der technologieorientierten Wirtschaft in der Region OWL gesteigert werden. Nicht zuletzt deshalb arbeitet die Universität Paderborn eng mit der FH Bielefeld und der TH OWL zusammen. An allen drei Hochschulstandorten wird die Unterstützung für Gründende ausgebaut, sodass die gesamte Region von dem Projekt profitiert.

Neben dem ESC.OWL haben auch die Zentren an der RWTH Aachen, der Ruhr-Universität Bochum, der TU Dortmund, der Universität zu Köln und der Westfälischen-Wilhelms-Univers ität Münster eine Förderempfehlung erhalten. Damit würdigt die Jury die Arbeitsergebnisse der Universitäten. Nach Zahlen des Monitoringberichts des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft ist von 2019 bis 2021 die Gesamtanzahl der Gründungen aus den sechs Exzellenz Start-up Centern von 129 auf 191 pro Jahr gestiegen, das entspricht einem Wachstum von fast 50 Prozent. Bis 2024 wollen die sechs Universitäten insgesamt 238 Gründungen pro Jahr erreichen. Mit organisatorischen Veränderungen innerhalb der Universitäten, einer anwendungsorientierten Geräteausstattung und der Entfristung von Stellen wurden die Grundsteine für eine Wirkung der Projekte auch über den Förderzeitraum hinaus gelegt.