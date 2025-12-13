Jetzt noch Päckchen packen und notleidenden Menschen zu Weihnachten ein Lächeln schenken

Lippe/Höxter. Endspurt für den Johanniter-Weihnachtstrucker 2025: Die große Hilfsaktion der Johanniter befindet sich auf der Zielgeraden. Seit dem 15. November ruft der Johanniter-Weihnachtstrucker dazu auf, Päckchen für notleidende Menschen in Südosteuropa und Deutschland zu packen.

Die Hilfspakete enthalten Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel sowie ein kleines Geschenk für Kinder und richten sich an bedürftige Familien, ältere Menschen sowie Menschen mit Behinderung. Ziel ist es, gerade in der Weihnachtszeit konkrete Hilfe zu leisten und Hoffnung zu schenken.

„Die Unterstützung ist wichtiger denn je – gerade in dieser schwierigen Zeit. Deshalb haben wir in den Kreisen Lippe und Höxter insgesamt zwölf Sammelstellen eingerichtet“, erklärt Patrik Benzler, Mitglied im Regionalvorstand der Johanniter Lippe-Höxter.

Noch bis zum 12. Dezember können Spenderinnen und Spender ihre Päckchen an den jeweiligen Abgabestellen einreichen. Passende Kartons sind dort erhältlich. Wichtig ist es, sich exakt an die offizielle Packliste zu halten – sowohl für eine reibungslose Zollabwicklung als auch für eine faire und gleichwertige Verteilung der Hilfspakete.

Packliste für die Weihnachtstrucker-Päckchen:

1 Geschenk für Kinder (z. B. Malblock, Malstifte),

1 kg Zucker,

3 kg Mehl,

1 kg Reis,

1 kg Nudeln,

2 Liter Speiseöl (Plastikflaschen),

2 Packungen Multivitamin-Brausetabletten,

2 Packungen Kekse,

4 Tafeln Schokolade,

2 feste Seifen,

2 Zahnbürsten,

2 Tuben Zahnpasta

Sammelstellen in den Kreisen Lippe und Höxter:

Beverungen Marketing e. V.

Weserstraße 16, 37688 Beverungen

Mo–Fr 10:00–12:00 Uhr

Tel.: +49 5273 392112

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Regionalverband Lippe-Höxter

Am Diestelbach 5–7, 32825 Blomberg

Tel.: +49 (5235) 95908502

Fax: +49 (5235) 95908526

E-Mail: judith.suckow@johanniter.de

Web: www.johanniter.de

Weitere Sammelstellen:

Johanniter-Stift Lügde, Kanalstraße 19–21, 32676 Lügde

Kita Arche Noah, Lindenstraße 83c, 33189 Schlangen

Kita Bielenbergbande, Im Flor 13, 37671 Höxter

Kita Burg Adebar, Postweg 19a, 32676 Lügde

Kita Burg Sonnenschein, Birkenweg 10, 32825 Blomberg

Kita Gipfelstürmer, Mühlenstraße 36, 32694 Dörentrup

Kita Regenbogen, Badstraße 2a, 33189 Schlangen

Kita Sonnenblume, Schlesier Straße 2b, 32676 Lügde

OGS Lügde, Waldstraße 1, 32676 Lügde

OGS Rischenau, Müernstraße 2, 32676 Lügde

Regionalgeschäftsstelle Blomberg, Am Diestelbach 5–7, 32825 Blomberg

Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten:

www.johanniter.de/weihnachtstrucker

facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker

instagram.com/johanniter_weihnachtstrucker