Jetzt noch Päckchen packen und notleidenden Menschen zu Weihnachten ein Lächeln schenken
Lippe/Höxter. Endspurt für den Johanniter-Weihnachtstrucker 2025: Die große Hilfsaktion der Johanniter befindet sich auf der Zielgeraden. Seit dem 15. November ruft der Johanniter-Weihnachtstrucker dazu auf, Päckchen für notleidende Menschen in Südosteuropa und Deutschland zu packen.
Die Hilfspakete enthalten Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel sowie ein kleines Geschenk für Kinder und richten sich an bedürftige Familien, ältere Menschen sowie Menschen mit Behinderung. Ziel ist es, gerade in der Weihnachtszeit konkrete Hilfe zu leisten und Hoffnung zu schenken.
„Die Unterstützung ist wichtiger denn je – gerade in dieser schwierigen Zeit. Deshalb haben wir in den Kreisen Lippe und Höxter insgesamt zwölf Sammelstellen eingerichtet“, erklärt Patrik Benzler, Mitglied im Regionalvorstand der Johanniter Lippe-Höxter.
Noch bis zum 12. Dezember können Spenderinnen und Spender ihre Päckchen an den jeweiligen Abgabestellen einreichen. Passende Kartons sind dort erhältlich. Wichtig ist es, sich exakt an die offizielle Packliste zu halten – sowohl für eine reibungslose Zollabwicklung als auch für eine faire und gleichwertige Verteilung der Hilfspakete.
Packliste für die Weihnachtstrucker-Päckchen:
1 Geschenk für Kinder (z. B. Malblock, Malstifte),
1 kg Zucker,
3 kg Mehl,
1 kg Reis,
1 kg Nudeln,
2 Liter Speiseöl (Plastikflaschen),
2 Packungen Multivitamin-Brausetabletten,
2 Packungen Kekse,
4 Tafeln Schokolade,
2 feste Seifen,
2 Zahnbürsten,
2 Tuben Zahnpasta
Sammelstellen in den Kreisen Lippe und Höxter:
Beverungen Marketing e. V.
Weserstraße 16, 37688 Beverungen
Mo–Fr 10:00–12:00 Uhr
Tel.: +49 5273 392112
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Lippe-Höxter
Am Diestelbach 5–7, 32825 Blomberg
Tel.: +49 (5235) 95908502
Fax: +49 (5235) 95908526
E-Mail: judith.suckow@johanniter.de
Web: www.johanniter.de
Weitere Sammelstellen:
Johanniter-Stift Lügde, Kanalstraße 19–21, 32676 Lügde
Kita Arche Noah, Lindenstraße 83c, 33189 Schlangen
Kita Bielenbergbande, Im Flor 13, 37671 Höxter
Kita Burg Adebar, Postweg 19a, 32676 Lügde
Kita Burg Sonnenschein, Birkenweg 10, 32825 Blomberg
Kita Gipfelstürmer, Mühlenstraße 36, 32694 Dörentrup
Kita Regenbogen, Badstraße 2a, 33189 Schlangen
Kita Sonnenblume, Schlesier Straße 2b, 32676 Lügde
OGS Lügde, Waldstraße 1, 32676 Lügde
OGS Rischenau, Müernstraße 2, 32676 Lügde
Regionalgeschäftsstelle Blomberg, Am Diestelbach 5–7, 32825 Blomberg
Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten:
www.johanniter.de/weihnachtstrucker
facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker
instagram.com/johanniter_weihnachtstrucker