Wanderveranstaltungen fallen aus

Keine Wanderveranstaltungen im Januar in Büren

Paderborn. In Büren finden Anfang 2021 keine Wanderveranstaltungen statt. Zwar wurde das neue Wander-Jahr wie gewohnt in Zusammenarbeit von der Stadt Büren, der Touristik- Gemeinschaft und dem SGV durchgeplant, jedoch mussten die Termine im Januar sofort abgesagt werden. Corona-bedingt sind Veranstaltungen zu Beginn des Jahres leider nicht möglich. Betroffen sind die regelmäßigen Wanderungen „Geh-mit-uns“, die Mittwochswanderung in Wewelsburg, sowie die Seniorenwanderung und die Winterwanderung in Steinhausen. Leider entfallen auch die Taschenlampenwanderung in Büren und die Fackelwanderung in Brenken. Aktuelle Informationen zu den Terminen und evtl. Lockerungen finden sich wie gewohnt auf www.wandern-in-bueren.de