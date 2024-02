Festivalflair beim Büren Open Air – BOArocks 2024

Mit dabei: ELIF als Co-Headlinerin von Wincent Weiss sowie MYLLER und NESS

Büren. Das finale Programm für den zweiten Veranstaltungstag des Büren Open Air – BOArocks 2024 steht fest und verspricht Festivalflair: Die Singer-Songwriterin ELIF wird am Samstag, 29. Juni 2024, als Co-Headlinerin von Wincent Weiss auf der großen Bühne in den Almeauen stehen und ihr Publikum mit viel Gefühl in die Welt der Popmusik entführen. Neben Lukas Müller alias MYLLER wird außerdem Pop-Newcomerin NESS zu Gast in Büren sein.

Mit der Verkündung der finalen Acts wird das Veranstaltungsprogramm durch zwei gefühlvolle wie starke weibliche Stimmen ergänzt. Eine attraktive und junge Künstlerauswahl an Tag 2 der Open-Air-Veranstaltung schafft eine noch deutlichere Trennung zum Klassikrockkonzert am Vortag und erreicht somit die gewünschte Zielgruppe. So werden die Almeauen ab 16:30 Uhr zum Festivalgelände mit einem nachmittags- und abendfüllenden Programm – eine Premiere für das Büren Open Air – BOArocks.

ELIF war zuletzt als Coach der 11. Staffel „The Voice of Germany“ zu sehen und stand gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen wie Clueso, Johannes Oerding und Lotte als Teil der der 9. Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ in Südafrika vor der Kamera. Schon auf „NACHT“, ihrem dritten Album, mit dem die Sängerin im September 2020 auf Platz 7 der Offiziellen Charts einstieg, verarbeitete sie eindrucksvoll die Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten Jahre. Ihr Burnout, die Trennung von Label und Management, das Ende einer toxischen Beziehung, ihre Therapie, die Auseinandersetzung mit sich selbst und dem was war – all das fließt 2020 nach drei Jahren Funkstille in dieses Album ein. Ganz ohne Filter und doppelten Boden.

Das Ergebnis dieser Reise zu sich selbst und den eigenen Emotionen ist das Album „ENDLICH TUT ES WIEDER WEH“ (2023). Es ist vor allem ein Album über Verluste und den Umgang mit ihnen. Denn ELIF hat während des Entstehungsprozesses Menschen verloren, die ihr nahestanden. „BOMBERJACKE“ beginnt mit einer Reminiszenz an längst vergangene Tage, die wie ein Geist durch das Leben der Sängerin schwebt. In „ROSES“, „BEIFAHRERSITZ“ und „ICH DENK AN DICH“ geht es um das Vermissen, um Nostalgie und Melancholie. Es geht um Schmerz, den man annimmt, den man umarmt, mit dem man lebt. Jeder von uns. „Ich wünsche mir, dass das Album die Menschen inspiriert, tiefer zu gehen und sich mit ihren eigenen Emotionen oder Schmerzen auseinanderzusetzen“, so die Künstlerin.

Die Singer-Songwriterin NESS steht für Authentizität, Ehrlichkeit und Verletzlichkeit in ihren Texten. Ihre Kollaborationen – wie etwa das Feature auf SDPs „Ich will nur dass du weißt“-Remix oder der Song „Heimweg“ mit RIAN – erweitern ihre Fanbase quasi minütlich. Im September und Oktober 2023 eröffnete sie für Montez und Wilhelmine in Deutschland und Österreich auf deren jeweiligen Tourneen. Inhaltlich mischt sich bei NESS als queere Musikschaffende Persönliches und Performtes und ihr Pop wird zur Identifikationsplattform. Die junge Österreicherin hat keine Scheu davor, schwierige Themen offen zu thematisieren. Im Gegenteil. „Ich will über Dinge sprechen, über die man ungern spricht und meine eigenen Kämpfe verarbeiten.“

MYLLER begeistert mit seinen Songs aus einem Mix elektronischer Beats, organischer Klänge und tiefgehender Texte und setzt sich dabei große Ziele: „Ich will mit jedem neuen Song über mich hinauswachsen – auf textlicher und soundbasierter Ebene.“ 2021 veröffentlichte MYLLER seine erste Single, „Lass dich nicht mehr ran“, die auch Teil seiner 2022 veröffentlichten EP „Wenn du weg bist“ ist. Der Gießener begeistert mit seinen Songs auch live: In einer modernen Trio-Formation tourt der 23-Jährige quer durchs Land. Shows vor bis zu 7.000 Menschen, gemeinsam mit namenhaften Künstlerinnen und Künstlern wie LEONY, Nura, Kamrad, Matt Simons, Chefket oder Marquess, standen bisher auf dem Tourplan.

Tickets für das Büren Open Air – BOArocks mit Wincent Weiss, ELIF, NESS und MYLLER am Samstag, 29. Juni 2024, gibt es im Bürgerbüro der Stadt Büren, bei der TotalEnergies Tankstelle Feldmann sowie auf bueren-openair.de für 67 Euro, auf CTS Eventim und myticket ab 69,95 Euro. Auch für das Konzert mit TOTO am Freitag, 28. Juni 2024, sind noch Karten ab 70,50 Euro an den o. g. Stellen zu erwerben.