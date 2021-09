Start-up gründen leicht gemacht

„TecUP Start-up School“: Veranstaltungsreihe für Gründungsinteressierte startet wieder im Oktober – Anmeldungen ab jetzt möglich

Paderborn. Nach der erfolgreichen Sonderedition der „TecUP Start-up School“ in diesem Sommer veranstaltet das Technologietransfer- und Existenzgründungs-Center der Universität Paderborn (TecUP) zum Auftakt des Wintersemesters 2021/22 die nächste „TecUP Start-up School“. Die Veranstaltungsreihe soll junge Menschen aus OWL, die ein Start-up gründen wollen, bei der Entwicklung innovativer Unternehmensideen unterstützen und ihnen grundlegendes Methodenwissen zum Thema Unternehmensgründung vermitteln. Durch Blended Learning-Phasen innerhalb der Workshops, also Phasen integrierten Lernens, sollen die Teilnehmenden ihr Wissen verwerten und anwenden. Zwischen dem 25. Oktober und dem 13. Dezember finden an acht Terminen Workshops mit abschließendem Pitch-Event statt. In dieser Zeit haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, aktiv an ihrer eigenen Idee zu arbeiten, um am Ende der Start-up School bestens auf die Bewerbung für ein Stipendium vorbereitet zu sein. Zudem kann im Anschluss der Veranstaltungsreihe – als Auftakt eines iterativen Programms – in einem aufbauenden Programm weiter an der Gründungsidee gearbeitet werden. Gründungsinteressierte aus OWL, die an einem oder mehreren Workshops teilnehmen möchten, müssen sich vorab via E-Mail an tim.alexander.hosch@uni-paderborn.de mit einem einseitigen Schreiben zur persönlichen Gründungsmotivation bewerben. Bewerbungsschluss ist am 23. Oktober. Weitere Informationen zur Anmeldung, zum Ablauf und zu Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.tecup.de/start-up-school/.

In diesem Semester stehen vielfältige Veranstaltungen auf dem Programm: Die Reihe startet am 25. Oktober mit einer Einführung zum Thema „Business Model Canvas & Value Proposition Canvas“, zentrale kundenzentrierte Werkzeuge, mit denen die Teilnehmenden systematisch an der Strukturierung und Visualisierung von Geschäftsmodellen und ihrem Werteversprechen arbeiten können. Am 2. November werden den Ideengebenden durch die „Lean-Startup-Methode“ Tools an die Hand gegeben, um Hypothesen und Dashboards zu definieren. Im „Marktrecherche Workshop“ am 8. November erlernen Teilnehmende, wie eine Wettbewerbsanalyse vielfältige Erkenntnisse liefern kann. Am 15. November geht es mit „Hypothesenvalidierung und Prototyping“ weiter, um Ideen auf Praxistauglichkeit zu prüfen. Am 22. November gibt es einen Exkurs zum Thema „Find the right Co-Founder“. Dem „Pre-Jury-Validation-Pitch“ am 29. November folgt das „Pitch Training“ am 6. Dezember, das den jungen Innovatoren Strategien für eine erfolgreiche und authentische Präsentation ihrer Idee vermitteln soll. Somit sind die Teilnehmenden mit ihren vielversprechenden Geschäftsmodellen bestens vorbereitet, um am 13. Dezember beim „Pitch Event Start-up School“ die Veranstaltungsreihe erfolgreich abzuschließen. „Die Start-up School ist der ideale Ort, um die tollen und spannenden Gründungsgedanken zu strukturieren und durch einen Prototyp sogar Wirklichkeit werden zu lassen. Wir vermitteln in entspannter und praxisorientierter Atmosphäre alles Wichtige für einen guten Start in die Selbständigkeit“, erklärt Tim Hosch, Gründungscoach der garage33. Interessierte können sowohl einen einzelnen Workshop als auch die gesamte Veranstaltungsreihe besuchen. Alle Teilnehmenden erhalten ein professionelles Feedback von den TecUP-Gründungscoaches und das für sie passende Werkzeug an die Hand. Studierende der Universität Paderborn haben zudem die Möglichkeit, sich die Workshops im Rahmen des berufsvorbereitenden Zertifikats „upb+ Engagement. Kompetenz. Beruf.“ anrechnen zu lassen.