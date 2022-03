Solidarität mit den Menschen in der Ukraine

Kreis Höxter. „An alle Menschen in der Ukraine: Wir sind mit unseren Herzen und Gedanken bei Euch!“ Diese Botschaft steht in großen Lettern auf einem gelb-blauen Banner, das am Freitag an der Glasbrücke der Kreisverwaltung in Höxter über der Moltkestraße angebracht wurde. „Wir möchten damit unsere kreisweite Solidarität zum Ausdruck bringen“, sagt Landrat Michael Stickeln. Gleichzeitig bittet er die Menschen im Kreis Höxter: „Unterstützen Sie die zahlreichen Spendenaktionen!“

Es sei damit zu rechnen, dass auch im Kreis Höxter weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eintreffen werden. „Wir werden sie in unserem Kulturland herzlich willkommen heißen. Als Europäer stehen wir fest zusammen“, so Landrat Stickeln. „Deshalb bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Höxter die großartige Hilfsbereitschaft weiterhin aufrecht zu erhalten, um gegebenenfalls die Kriegsflüchtlinge auch hier bei uns zu betreuen und zu versorgen. Sicher werden dann Sachspenden dringend benötigt.“

Auch Kreisdirektor Klaus Schumacher ist davon überzeugt, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine im Kreis Höxter mit offenen Armen und großer Hilfsbereitschaft empfangen werden. „In allen Städten haben wir ein hervorragendes Netz haupt- und ehrenamtlicher Hilfe, das sich bereits etwa bei der Unterbringung und Betreuung von Kriegsflüchtlingen aus Syrien bewährt hat.“

Gemeinsam danken Landrat Stickeln und Kreisdirektor Schumacher allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich auch in dieser humanitären Krise engagieren, um das Leid der Menschen so gut es geht zu lindern.