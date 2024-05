Altenbergener Festival präsentiert attraktives Line-up für Rock N Revel 2024

Altenbergen. Das RNR-Team freut sich, das Line-up für das Festival am 13./14. September 2024 bekannt geben zu können. Als Bands konnten Bokassa aus Norwegen, Tygers of Pan Tang aus England, The Lazys aus Australien, Bonafide aus Schweden , Black Oak County aus Dänemark und Black Diamonds aus der Schweiz verpflichtet werden.

Weiblichen Rockmusik-Style liefert Häxan aus Wales, die bereits 2022 die Bühne in Altenbergen rockten. Darüber hinaus sind Sweet Electric aus Köln, Formosa aus Essen, Sturms Fährmann aus Stade und All Nine Yards aus Bad Driburg dabei.

Wie man aus den Medien und dem Umfeld der Musik- und Festivalbranche erfahren konnte, ist es in diesem Jahr schwieriger und anspruchsvoller denn je, Bands verpflichten zu können. Dies gilt insbesondere für hochkarätige Gruppen. „Auch wir haben das deutlich gemerkt“, gibt das Organisationsteam von Altenbergen On Stage e.V. ehrlich zu. „Desto mehr freuen wir uns aber, allen Widrigkeiten zum Trotz dieses attraktive Line-up aus verschiedenen Rockmusik-Genres auf die Beine gestellt zu haben.“

Tygers of Pan Tang ist eine englische Band, die bereits 1978 das Licht der MetalBühne erblickte! Mit einer explosiven Mischung aus Heavy Metal und Punkrock prägten sie die Ära der New Wave of British Heavy Metal und stehen damit in einer Reihe mit Größen wie Diamond Head, Iron Maiden, Saxon oder auch die frühen Def Leppard. Seit ihrer Gründung haben die Tygers of Pan Tang nicht weniger als 15 Studio-Alben veröffentlicht, wobei ihr jüngstes Werk „Bloodlines“ im Jahr 2023 veröffentlicht wurde. Ihre Musik ist ein unverwechselbarer Mix aus geladener Energie, mitreißenden Riffs und eingängigen Melodien, der die Fans immer wieder in seinen Bann zieht. Die Tygers of Pan Tang sind nicht nur eine Band, sondern eine Legende des energiegeladenen Metals, die auch nach über 45 Jahren auf der Bühne noch immer mit voller Power rockt!

Die dreiköpfige Band Bokassa aus Norwegen hat seit ihrer Gründung im Jahr 2013 die Musikszene mit ihrem einzigartigen Stil, den sie selbst als „Stoner Punk“ bezeichnen, erobert. Mit drei Studio-Alben in der Tasche haben sie sich einen festen Platz in der Szene gesichert. Ihr Debütalbum „Divide & Conquer“ brachte nicht nur ihre kraftvolle Musik zur Geltung, sondern zog auch die Aufmerksamkeit von Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich auf sich, der Bokassa als seine „neue Lieblingsband“ bezeichnete. Das folgende Album „Crimson Riders“ katapultierte sie 2019 auf Platz 20 der norwegischen Album-Charts und eröffnete ihnen die Möglichkeit, als Support von Metallica durch die größten Arenen Europas zu touren. Obwohl sie 2019 den norwegischen Musikpreis als besten Newcomer knapp verfehlten, haben sie sich als Support für Bands wie Judas Priest, Mastodon, Zebrahead, Baroness und nicht zuletzt Metallica einen Namen gemacht. Mit einem neuen Album, das für 2024 angekündigt ist, bleibt Bokassa eine der aufregendsten und einflussreichsten Bands der modernen Rockmusikszene mit ihren beeindruckenden Songs aus Stoner Rock und Hardcore Punk.

In 2006 hat sich das australische Quintett The Lazys gegründet. Nachdem sie von Sydney nach Kanada umgezogen waren, erreichten zwei ihrer Singles dort auf Anhieb Top Ten-Status in den Charts. Bevor sie in 2022 bei Rock am Ring aufgetreten sind, tourten sie 2019 als Support für Black Stone Cherry und waren auf dem Wacken Open-Air und dem Summerbreeze zu Gast. „Aufgrund ihres Musikstils und ihrer energiegeladenen Auftritten ist es wirklich schwer, nicht an den australischen RockExport schlechthin zu denken – AC/DC“, so der Veranstalter. „Die werden das Zelt zum Kochen bringen!“

Der Kartenvorverkauf läuft. Online- und Hardtickets sind unter www.rocknrevel.de erhältlich, die Hardtickets können auch in der Gastwirtschaft Schwarze (Altenbergen) erworben werden. „Im Juni wird der Vorverkauf auf weitere Verkaufsstellen im Kreis Höxter ausgeweitet“, gibt das RNR-Team bekannt.

Das Festival findet am Freitag, den 13.09.2024 und Samstag, den 14.09.2024 statt.

Die Tickets kosten 40 € für das Wochenende, 30 € für Samstag und 20 € für Freitag. Ein Zeltplatz kann für 10 € ausschließlich online dazugebucht werden.

https://www.rocknrevel.de