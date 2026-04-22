Wildtiere in AquarellÂ« -Ausstellung der KÃ¼nstlerin Monika Dlugosch in der BÃ¼rgerwache

Lange blieb ihre Leidenschaft und ihr KÃ¶nnen verborgen, doch nun stellt die Bielefelder KÃ¼nstlerin Monika Dlugosch ihre Werke in der BÃ¼rgerwache am Siegfriedplatz aus.

Bielefeld. Unter dem Motto: Â»Ich male mit Musik und LiebeÂ« gibt sie Einblicke in ihren einzigartigen Schaffensprozess, der von Hingabe, Humor und einer tiefen Verbundenheit zur Kunst geprÃ¤gt ist.

Von der heimlichen Leidenschaft zur Ã¶ffentlichen Ausstellung

Â»Malen und Kreieren war fÃ¼r mich immer eine heimliche, fast amourÃ¶se AngelegenheitÂ«, erzÃ¤hlt Dlugosch. Erst die positive Resonanz auf ihre Werke â€“ unter anderem die Bezeichnung als â€ºfine artistâ€¹ durch ihren englischen Lehrer â€“ bestÃ¤rkte sie, ihre Kunst Ã¶ffentlich zu zeigen. Schon als Kind zeichnete sie PortrÃ¤ts ihrer Familie und bildete sich fort, wo immer es mÃ¶glich war. Heute besucht sie regelmÃ¤ÃŸig kreative Wettbewerbe und vertieft ihre Kenntnisse, aktuell in der PortrÃ¤tmalerei bei einem sÃ¼dkoreanischen Meister und in der Botanik mit einer international bekannten KÃ¼nstlerin.

Aquarelltechnik, Mixed Media und digitale Kunst

Dlugoschs Schwerpunkt liegt auf einer speziellen Aquarelltechnik, mit der sie realistische Tiere und Botanik Schicht fÃ¼r Schicht mit feinen Pinseln aufbaut â€“ eine Technik, die sie bei einem KÃ¼nstler aus Devon erlernte und die sie selbstÃ¤ndig weiterentwickelte. Neugier und Experimentierfreude fÃ¼hren die KÃ¼nstlerin stetig zu neuen Prozessen, so dass sie ihr Talent auch in der digitalen Kunst und in Mixed Media entfaltet.

Professionelle Drucke und Originale kÃ¶nnen Ã¼ber die WebseiteÂ www.monika-dlugosch.de Â ( http://www.monika-dlugosch.de ) oder per E-Mail anÂ info@monika-dlugosch.de Â erworben werden.

Ausstellung

Â»Wildtiere in AquarellÂ«

von Monika Dlugosch

Ab 29. April bis 28. Juni 2026 zu sehen im

Stadtteilzentrum BÃ¼rgerwache am Siegfriedplatz

Saal (Raum 007, EG). RolandstraÃŸe 16, 33615 Bielefeld

GeÃ¶ffnet: Mittwoch und Freitags von 10:00 â€“ 14:00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Veranstalter: BÃ¼rgerinitiative BÃ¼rgerwache e.V.