Neue Lust auf Höxter: Frische Printprodukte für Gäste und Einheimische

„Von wegen, Drucksachen braucht kein Mensch mehr!“

Höxter. „Gedruckte Informationsmaterialien erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Sie sind für viele Gäste weiterhin unverzichtbar und werden durchdigitale Angebote nicht ersetzt“, weiß Stephan Berg, Leiter der Tourist-Information.

Gleichzeitig zeigt sich ein verändertes Nutzungsverhalten: Informationen werden heute deutlichzielgerichteter und stärker an individuellen Interessen orientiert abgerufen. Auf diese Entwicklung reagiert die Tourist-Information Höxter mit einer komplett überarbeiteten und erweiterten Palette an Printprodukten. Das bewährte Gastgeberverzeichnis wurde grundlegend überarbeitet und stärker fokussiert. Neben Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben stehen nun vor allem konkret buchbare Angebote im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Angebot durch kompakte Flyer zu den schönsten Rad- und Wanderwegen sowie einen neu gestalteten Stadtplan.

Eine übersichtliche Zusammenstellung der attraktivsten Ausflugsziele in der Region unterstreicht zudem die Rolle von Höxter als idealen Ausgangspunkt für Entdeckungstouren. Die Stadt positioniert sich damit einmal mehr als touristisches Zentrum, von dem aus sich die gesamte Region bequem erkunden lässt. Ein besonderes Highlight ist das neue „Höxter Magazin“. Mit großformatigen Bildern und kurzweiligen Texten weckt es die Lust auf die eigene Region, nicht nur bei Gästen, sondern auch bei den Menschen vor Ort. Künftig wird das Magazin in zahlreichen Wartebereichen ausliegen und dort inspirierende Einblicke bieten.

Auch Bürgermeister Daniel Hartmann und Abteilungsleiterin Jana Jungblut begrüßen die neuen Angebote: „Mit der Neukonzeption präsentiert die Stadt ein hochwertiges und zielgerichtetes Portfolio an Drucksachen, das sich nah an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. Die Broschüren machen Lust darauf, Höxter und unsere Region immer wieder neu zu entdecken.“