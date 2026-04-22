Ausstellung „Yol – Unterwegs in Izmir und Istanbul“ eröffnet im HSBI-Satellit.

Studierende des Fachbereichs Gestaltung zeigen Impressionen der zeitgenössischen Türkei in der Wissenswerkstadt.

Bielefeld (hsbi). Istanbul und Izmir stehen nicht nur für die größte und drittgrößte Stadt der Türkei. Als kulturelle, soziale und politische Knotenpunkte spiegeln die Metropolen die Widersprüche der aktuellen Türkei in besonderer Weise wider: zwischen Tradition und Gegenwart, Kontrolle und Widerstand, kollektiver Erinnerung und individueller Hoffnung. In ihren Straßen oder den Gesichtern und Ritualen ihrer Bewohner:innen lassen sich diese Zustände nicht nur beobachten, sondern auch erspüren.

Auf den Weg (türkisch yol), diese Widersprüche zu finden und fotografisch einzufangen, machte sich im Mai eine Exkursion des Fachbereichs Gestaltung. 17 Studierende besuchten gemeinsam mit Prof. Dr. Roman Bezjak die beiden Millionenstädte und verarbeiteten die vielschichtigen Realitäten des Landes in Fotografien und Videos. Anhand von Alltagsszenen thematisieren die Arbeiten Fragen von Identität, Zugehörigkeit, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. In Porträts und Alltagsszenen gelingt es den Arbeiten, Stimmungen zwischen Melancholie, Hoffnung und Gelassenheit einzufangen.

Nach der Eröffnung am 21. April um 18:00 Uhr läuft die Ausstellung bis zum 30. Mai jeweils zu den Öffnungszeiten der Wissenswerkstadt (Mo-Sa. 10:00-18:00 Uhr).

Im Rahmen der Nachtansichten am 25.4. bieten die ausstellenden Studierenden um 19:00, 20:00 und 21:00 Uhr Führungen durch die Ausstellung an.

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Auf einen Blick:

Was: Ausstellung „Yol – Unterwegs in Izmir und Istanbul“

Wann: Eröffnung: 21.04.2026, 18:00 Uhr (öffentliche Vernissage); 22.04.2026 – 30.05.2026, jeweils 10:00-18:00 Uhr;

Wo: Galerieraum HSBI-Satellit, Wissenswerkstadt Bielefeld; Wilhelmstr. 3, 33602 Bielefeld