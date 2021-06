„Sie haben Verantwortung übernommen und waren schlicht da, als sie gebraucht wurden“

Landrat Christoph Rüther verabschiedete Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nach gut sieben Monaten im Einsatz gegen das Coronavirus

Kreis Paderborn. Die Zahl der Neuinfektionen kletterte im Herbst vergangenen Jahres steil nach oben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag phasenweise über dem kritischen Schwellenwert von 100, Menschen starben. In dieser Situation bat der Krisenstab des Kreises Paderborn auch die Bundeswehr um Unterstützung. Als dann die Soldatinnen und Soldaten des Panzerbataillons 203 der Panzerbrigade 21 in Augustdorf ihren Dienst am 5. November vergangenen Jahres im Gesundheitsamt des Kreises Paderborn antraten, ahnte niemand, dass aus diesem ursprünglich bis Anfang Dezember geplanten Hilfseinsatz siebeneinhalb Monate werden sollte.

„Sie waren schlicht da, als Sie gebraucht wurden und haben Verantwortung übernommen. Jeder Einzelne von Ihnen hat seinen Beitrag geleistet, das Pandemiegeschehen hier vor Ort einzudämmen. Sie alle haben einen super Job gemacht im Kampf gegen Coronavirus, standen an vorderster Front und uns zur Seite, um diese historische Herausforderung zu bewältigen. Das verdient unseren höchsten Respekt“, sagte Landrat Christoph Rüther bei der Verabschiedung im Paderborner Kreishaus. Rüther betonte auch die Doppelbelastung der insgesamt 48 Soldatinnen und Soldaten, die parallel zu ihren eigentlichen Aufgaben das Kontaktpersonenmanagement des Kreisgesundheitsamtes in den vergangenen Monaten unterstützten. Zweitweise halfen die Frauen und Männer in Uniform auch bei den Schnelltestungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen und bei den Impfungen der Polizeikräfte. „Sie haben mit angepackt. Das alles werden wir Ihnen nie vergessen“, unterstrich Rüther.

Dafür gab es Standing Ovations im Krisenstab, ein weiterer „Gänsehautmoment“ dann beim Abschied: Major Sven Büsing, seit vier Jahren stellvertretender Leiter des Kreisverbindungskommandos Paderborn (KVK Paderborn) und vom ersten Tag an im Gesundheitsamt dabei, wurde zum Oberstleutnant der Reserve ernannt. Seine Urkunde erhielt er aus den Händen von Oberstleutnant Michael Dreischulte, seit Mai Leiter des KVK Paderborn. Büsing, sichtlich bewegt und überrascht, denn er wusste nicht, dass er an diesem Morgen befördert werden würde, bedankte sich beim Kreis Paderborn. Er komme aus Salzkotten, könne somit auch als Bürger sagen, dass er die Kreisverwaltung als eine Behörde kennengelernt habe, die sich kümmere und wirklich „nah bei den Menschen“ sei.