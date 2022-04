Paderborner Prominenz unterstützt Fairen Handel

Paderborn. In diesem Jahr feiert Paderborn ihr 10-jähriges Jubiläum als Fairtrade-Stadt, denn bereits 2012 wurde Paderborn zur 100. Deutschen Fairtrade-Stadt erklärt und ist dafür mehrfach rezertifiziert worden. In der Initiative „Faires Paderborn“ engagieren sich unter anderem Ehrenamtliche, lokale Unternehmen sowie Mitarbeiter*innen der Stadt Paderborn, der Verbraucherzentrale oder des gemeinnützigen Vereins Cum Ratione gGmbH, um den fairen Handel auch auf kommunaler Ebene in vielfältiger Weise zu fördern. Um die Absichten der Initiative zu stärken, haben zum Jubiläum auch Paderborner Prominente ihre Unterstützung zugesagt.

Im April steht der Weltladen La Bohnita im Mittelpunkt: Bekannte Paderborner Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Sport und Kirche nehmen Waren- und Kund*innenkontakt auf und verkaufen im Weltladen – darunter auch Bürgermeister Michael Dreier. Er hat Interessierte am 13. April vor Ort über das vielfältige Angebot sowie die Produzent*innen informiert und fair gehandelte Produkte verkauft. Zu folgenden Terminen können Bürger*innen noch Prominente im Weltladen treffen: Erwin Grosche am 27. April von 14:00 bis 16:00 Uhr und Antje Huißmann am 30. April von 11:00 bis 13:00 Uhr.

Die Initiative möchte das Jubiläumsjahr mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt begleiten. Dazu zählen beispielsweise das Faire Frühstück, das Marktspektakel oder die Faire Kaffeefahrt. Das Veranstaltungsprogramm sowie weitere Informationen sind unter www.paderborn.de/fairtrade zu finden.