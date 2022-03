Paderborner Busse rollen in Przemysl

Paderborn. Sie bringen jetzt die ukrainische Geflüchtete sicher von der Grenze nach Przemysl in Polen und sind damit eine wichtige Hilfe, um die angespannte Situation zu meistern: Die beiden Gelenkbusse des PaderSprinters, die die Stadt Paderborn und der PaderSprinter nach einem Hilferuf aus der polnischen Partnerstadt umgehend zur Verfügung gestellt hatten.

Am Freitag hat sich Wojciech Bakun, Bürgermeister von Paderborns polnischer Partnerstadt Przemysl, bei seinem Paderborner Amtskollegen Michael Dreier sowie bei Peter Bronnenberg, Geschäftsführer des PaderSprinters für diese schnelle und bedeutende Unterstützung bedankt. „Die Busse sind fast rund um die Uhr im Einsatz und helfen uns bei der Bewältigung dieser herausfordernden Aufgabe“, so der polnische Bürgermeister.

Er hatte sich an die Stadt Paderborn gewendet und um Unterstützung für den Transport von Geflüchteten gebeten. Zwei Gelenkbusse wurden am Freitag, 11.03.2022 in Richtung Polen gefahren.

„Für uns steht es außer Frage, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die Partnerstadt unterstützen. Ich bin sehr dankbar, dass sich sofort Mitarbeiter gefunden haben, die die Busse freiwillig und ohne Wenn und Aber nach Polen bringen“, so Peter Bronnenberg, Geschäftsführer PaderSprinter. Auch Bürgermeister Michael Dreier zeigt sich von dem Engagement begeistert: „Es ist schön zu sehen, wie in dieser Situation alle mitanpacken und wie groß die Hilfsbereitschaft ist.“