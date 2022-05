OWL feiert den Leineweber-Markt 2022

Live-Musik, Kirmes, Familienprogramm in Bielefeld – vom 25. Mai bis 29. Mai 2022

Bielefeld. Das Himmelfahrts-Wochenende steht in Bielefeld ganz im Zeichen des Leinewebers. An zehn Orten, auf sechs Bühnen gibt es Live-Musik, Kirmes-Rummel, Gastrostände und jede Menge Aktionen für Familien zu erleben. Der Leineweber-Markt 2022 bietet fünf Tage volles Programm.

„Vom Live-Konzert mit Frida Gold zum Auftakt bis zum Sonntags-Shopping zum Abschluss der fünftägigen Party – wir haben wieder ein XXL-Programm für Menschen aus der ganzen Region zusammengestellt“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing. „Toll, dass der Leineweber-Markt nach zwei Jahren Durststrecke jetzt wieder durchstarten kann.“

Top-Acts Frida Gold und Tom Gregory auf dem Kesselbrink

Los geht die Riesenparty am Mittwoch, 25. Mai 2022, mit Top-Act „Frida Gold“ (21 Uhr) auf der Sparkassen-Bühne zu Gast auf dem Kesselbrink. Das Pop-Duo Alina Süggeler und Andi Weizel feierte mit seinem Hit „Wovon sollen wir träumen“ erste Erfolge. Vorab spielen das Indiepop-Duo „Bruckner“ (19.30 Uhr) und der Bielefelder Singer-Song-Writer „Moe“ (18.30 Uhr).

Wegen der Jahnplatz-Baustelle zieht die große Konzert-Bühne dieses Mal einmalig auf den Kesselbrink. Am nächsten Abend – an Christi Himmelfahrt – sind Tom Gregory (20.30 Uhr) und „Loi“ (19 Uhr) live auf der Sparkassen-Bühne zu sehen. Social-Media-Star „Loi“ stimmt das Publikum mit ihrer Power-Stimme musikalisch ein und bringt ihre Debütsingle „I Follow“ mit. Mit seiner ersten Single „Run to you“ wurde Tom Gregory 2018 bekannt. Weitere Erfolge feierte der 26-jährige Brite mit „Footprints“, „River“ und „Small Steps“.

„Mit den großen Live-Konzerten wollen wir auch in diesem Jahr Highlights setzen. Wir freuen uns, dass wir wieder besondere Top-Acts engagieren können“, sagt Katharina Schilberg, Projektleiterin bei Bielefeld Marketing.

Programm mit mehr als 200 Akteuren

Auf fünf weiteren Bühnen in der Bielefelder Altstadt gibt es Programm an allen fünf Tagen. Mehr als 200 Künstlerinnen, Künstler und Gruppen treten auf. Auf dem Alten Markt eröffnet Oberbürgermeister Pit Clausen am Mittwoch, 25. Mai, um 18 Uhr den Leineweber-Markt 2022. An allen Tagen gibt es Artistik vom GOP Varieté-Theater Bad Oeynhausen zu sehen. Weitere Highlights sind „Basement Boyz“ und Kristin Shey, die ihre Lieder im akustischen Songwriter-Stil mit Soul, Blues und Jazzelementen singt.

Die Bühne am Süsterplatz trägt in diesem Jahr den Titel „Bielefeld hilft“. Die Nachmittage am Samstag und Sonntag stehen im Zeichen der Solidarität. Hierfür werden besonders geflüchtete Familien aus der Ukraine eingeladen. Die Kinderband „Karibuni“ macht Weltmusik für Kinder und singt auch ukrainische Lieder. Außerdem lädt ein Mitmachzirkus ein. Am Sonntag organisiert Bethel um 11 Uhr einen Gottesdienst für Familien unter freiem Himmel. Radio Bielefeld und Bethel werben während des ganzen Leineweber-Markts weiterhin für ihre gemeinsame Spendenaktion „Bielefeld hilft – gemeinsam für die Ukraine“. Von Mittwoch bis Samstag hat „Newtone“ das Programm auf der Bühne am Süsterplatz mit Bands aus verschiedenen Musikgenres wie Indie, Elektro, Brit-Pop und Hip-Hop zusammengestellt.

Der Rathausplatz wird wieder zum alternativen Party-Hotspot. Die Szene-Bar aus dem Bielefelder Westen „PlanB“ übernimmt das Kommando und organisiert zum Beispiel am Freitag eine „Hair Metal Party“ und Samstag eine Party-Nacht „Creatures of the night 70s, 80s, 90s“.

Comedy, Sport-Shows, Streetfood

Auf dem Klosterplatz lädt die „VitaSol-Therme-Bühne“ zu Comedy und Live-Musik ein. Die Kombination aus Musik und Comedy liefert die Gruppe „Reis against the Spülmaschine“ am Donnerstagabend. Sonntag heizt die David Bowie Tribute-Band „Starmen“ dem Klosterplatz-Publikum ein. Auf dem Platz öffnet auch der Street-Food-Markt, auf dem sich Gäste durch die internationale Küche essen können – von Tapas über Sushi bis Schmalzkuchen zum Dessert.

Auf dem Bunnemannplatz treten an den fünf Leineweber-Tagen insgesamt 75 Gruppen auf. Mittwoch und Donnerstag sorgen die Akteure von „Carnival der Kulturen“ und der Bunker Ulmenwall für buntes Programm von „Kochen mit Kosta“ bis zur Kostüm-Performance der Shademakers. Danach übernimmt dort der Stadtsportbund Bielefeld die Regie und bietet drei Tage lang Sport, Show und Tanz.

Auf dem Altstädter Kirchplatz schlägt das „Herz des Leinewebers“. Lounge-Atmosphäre, Cocktails und DJ-Musik sorgen für ausgelassene Party-Stimmung. Unter anderem legt „Bolinger“ auf, der in der Clubszene der Region bekannt ist. Highlight am Samstagabend ist Singer-Songwriter Isaak Guderian („Baby Steps“). Auch Bielefelds alternativer Shanty-Chor „Shantallica“ sorgt am Leineweber-Denkmal für Stimmung.

Rummel und UrbanLand-Fest am Niederwall

Der Niederwall verwandelt sich mit Autoscooter, Musikexpress und Zuckerwatte in eine Kirmesmeile. Für alle „Höhenfeste“ gibt es dieses Mal das Riesen-Kettenkarussell „Skydance“ als besonderes Highlight. Wer dort einsteigt, fliegt 45 Meter hoch über Bielefeld. Außerdem präsentieren sich die REGIONALE-Projekte im UrbanLand-Sommer 2022 am Samstag und Sonntag während des Leineweber-Markts am Niederwall (Höhe Rathaus-Bahnsteig). Auch die WissensWerkStadt Bielefeld ist als Vorzeigeprojekt für niederschwelligen Wissenschaftsdialog dabei und lädt an ihrem Stand zu Mitmach-Aktionen und Tüfteleien ein.

Im Skulpturenpark an der Kunsthalle Bielefeld warten Spielangebote für die Kleinen. Zusammen mit dem Kasperle werden Marionetten-Abenteuer bestanden, und in den FUNTIME-Pavillons wird gespielt und gebastelt. Außerdem lädt das Riesenrad zur Fahrt mit Ausblick über die Altstadt ein. Am Jodokus-Kirchplatz laden gastronomische Angebote zum Verweilen.

Mehr als 130 Stände und Shopping zum Abschluss

„Wer durch die Bielefelder Altstadt flaniert, kann an mehr als 130 Ständen – von Gastronomie bis Kunsthandwerk – etwas für sich entdecken“, sagt Malte Kienitz von Bielefelder Marketing, der sich um den Standaufbau kümmert. Und zum Abschluss findet ein Sonntags-Shopping statt. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte in der Bielefelder Innenstadt geöffnet.

Das detaillierte Programm zum Leineweber-Markt 2022 gibt es online