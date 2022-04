Ostereier-Suche mit dem Fahrrad

Aktionstipp für die Ferien mit Gewinnspiel

Bielefeld. Für Familien mit Kindern hat Bielefeld Marketing einen besonderen Tipp: Mit dem Fahrrad auf Ostereier-Suche gehen! Am Wegesrand der beiden Freizeit-Radrouten „Um’n Pudding“ und „Bielefeld aufspüren“ sind von Samstag, 9. April 2022, bis Sonntag, 24. April 2022, jeweils fünf nummerierte Ostereier auf farbenfrohen Plakaten versteckt.

„Mit dem Gewinnspiel möchten wir einen Anreiz für eine besondere Erlebnistour durch Bielefeld während der Osterferien bieten“, sagt Gabriela Lamm, Leiterin der Tourismus-Abteilung bei Bielefeld Marketing. Die 12 Kilometer lange City-Tour „Um’n Pudding“ führt sowohl an klassischen Sehenswürdigkeiten als auch an versteckten Highlights vorbei. Die Tour „Bielefeld aufspüren“ bietet auf einer Strecke von 29 Kilometern Erlebnisse für alle Sinne – vom Lauschen am plätschernden Mühlbach bis zum Ertasten des Altstadt-Modells am Alten Markt.

Radeln, Eier suchen und gewinnen

Wer alle fünf Eier einer Radroute findet, fotografiert und per E-Mail einsendet (tourismus@bielefeld-marketing.de), kann eine tolle Führung als Preis gewinnen. Für vier Gewinner-Familien veranstaltet Bielefeld Marketing am Samstag, 11. Juni 2022, um 16 Uhr, eine Extra-Tour auf der Sparrenburg: Kasematten-Führung für kleine Vampire – Transsilvanien für Mutige.

Alle Infos zum Gewinnspiel: www.bielefeld.jetzt/osterei