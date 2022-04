Museumsmiterbeiter:innen stellen ihre Lieblingsstücke vor

Der Mai im LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Paderborn . Woher stammt der Ausruf „jemandem den Buckel runterrutschen“ oder „wenn Abwarten dick macht“? Dies und mehr erfahren Besucher:innen im Mai im LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn. Am Internationalen Museumstag (15.5.) steht ein besonderes Veranstaltungsformat auf dem Programm: Unter dem Motto „Lieblingsstücke“ stellen Museumsmitarbeiter:innen ihre Lieblingsfunde vor und erklären Hintergründe, Redewendungen und Besonderheiten einzelner Ausstellungsstücke. Zahlreiche Führungen für die ganze Familie und der archäologische Stadtrundgang lassen darüber hinaus eintauchen in die Welt des Mittealters.

Am Sonntag (1.5.) dreht sich bei der Führung „Eine Hand wäscht die andere“ alles um das Körperbewusstsein und den Stellenwert von Gesundheit und Hygiene im Mittelalter. Krankheiten breiteten sich damals wegen mangelnder Hygiene rasch aus: Abfälle wurden oft direkt aus dem Fenster gekippt, eine Müllabfuhr gab es nicht. Wie schützte man sich vor Gestank, Schmutz und Ansteckung? Der Rundgang für Familien mit Kindern ab acht Jahren vermittelt einen Eindruck vom Alltag in einer mittelalterlichen Stadt.

Am Mittwoch (4.5.) um 17 Uhr lädt das LWL-Museum in der Kaiserpfalz zu einem archäologischen Rundgang am Abend. Auf einer Zeitreise durch die Vergangenheit geht es für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren zu den Originalschauplätzen der Paderborner Stadtgeschichte. Bei der monatlich wiederkehrenden Führung lernen die Teilnehmenden ihre Heimat von einer ganz neuen Seite kennen. Treffpunkt ist der Museumseingang.

Am Sonntag (8.5.) um 15 Uhr geht es für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren bei einer Führung durch „Die Paderborner Königspfalzen“. Vor knapp 1.000 Jahren war die Stadt ein bevorzugter Aufenthaltsort von Königen und Kaisern. Zwei königliche Palastanlagen – Pfalzen – wurden hier bei Ausgrabungen entdeckt. Die ältere stammt aus der Zeit Karls des Großen. Von der jüngeren Pfalz waren so viele Mauerteile gut erhalten, dass sie unter Einbeziehung der alten Mauern neu errichtet werden konnte. Diese Pfalz des elften Jahrhunderts steht im Mittelpunkt des Rundgangs. Im Vergleich mit der karolingischen Anlage werden Wandel und Kontinuität im Wohnen und Repräsentieren der Könige im Mittelalter deutlich.

Am Sonntag (15.5.) ist Internationaler Museumstag. Dann stehen zwei Veranstaltungen auf dem Programm. Um 15 Uhr heißt es für Familien mit Kindern ab acht Jahren: „Weg mit dem faden Brei!“. Die Mitmach-Führung beantwortet Fragen wie: Was kam bei königlichen Empfängen in der Pfalz auf den Tisch? Gab es Tischsitten und Benimmregeln? Und welche Gewürze verfeinerten damals bereits die Speisen der Paderborner?

Von 16 bis 18 Uhr stellen Mitarbeitende des Museums den Besucher:innen ihre Lieblingsexponate vor. Sie laden dazu ein, auf eigene Faust einen Rundgang durch die Dauerausstellung zu machen und sich hier und dort ein bestimmtes Stück genauer vorstellen zu lassen. Mitarbeitende informieren anhand ihrer Lieblingsstücke über Hintergrundinfos zu den Fundumständen, der technischen Fertigung und der (kunst-)historischen Einordnung. Was macht dieses Lieblingsstück für die Archäolog:innen so besonders, während es auf den Laien unscheinbar wirkt?

Der Eintritt am Internationalen Museumstag (15.5.) ist kostenfrei.

Am Sonntag (22.5.) lernen die Besucher:innen bei der Führung „Zwischen Reich und Kirche“ um 15 Uhr mehr über Bischof Meinwerk, einen der bedeutendsten Reichsbischöfe des Hochmittelalters. In einem Rundgang durch die Bartholomäuskapelle, die „Geroldskapelle“ unter dem Küsterhaus und die spätottonische Pfalz sollen Meinwerks Leben und Wirken veranschaulicht werden. Die Architektur dieser Gebäude, aber auch zeitgenössische Exponate geben Ein-blicke in die Rolle Paderborns als kaiserliche Residenzstadt. Außerdem zeugen sie von ihrem Aufschwung in Bereichen wie Kunst und Bildung. Das Programm eignet sich für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.

Am Dienstag (26.5., Christi Himmelfahrt) um 15 Uhr können sich die Teilnehmenden der Führung „Sagenhafte Quellen“ in den Quellkeller des LWL-Museums in der Kaiserpfalz führen lassen, wo sie der Bedeutung der Pader und ihrer Sagenwelt auf den Grund gehen. Die Quellen haben nicht nur das Aussehen der Region geprägt, sondern sind auch ein Grund dafür, dass sich hier zu allen Zeiten Menschen angesiedelt haben. Für den Bau der beiden mittelalterlichen Königspaläste spielt der Wasserreichtum eine besondere Rolle. Das Programm eignet sich für Familien mit Kindern ab acht Jahren.

Am Sonntag (29.5.) um 15 Uhr geht es bei einer Führung durch die „Pfalz Karls des Großen“. Im Mittelalter reisten die Könige von Ort zu Ort, um das Reich zu verwalten, Recht zu sprechen, sich zu Beratungen zu treffen oder Gesandtschaften zu empfangen. Ein Netz von Stützpunkten – die Pfalzen – diente den Herrschernden und ihrem Gefolge dabei als zeitweilige Unterkunft. Unter ihnen nahm Paderborn, die Pfalz Karls des Großen im neu eroberten sächsischen Gebiet, eine besondere Stellung ein. Der Rundgang durch die Ausstellung und die karolingische Pfalz lässt die frühmittelalterliche Geschichte dieses Ortes wieder lebendig werden. Das Programm eignet sich für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.

Allgemeine Informationen zum Museumsbesuch

Alle Führungen sind kostenlos. Zu zahlen ist nur der Museumseintritt. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre sind kostenfrei. Ab sofort gelten für den Museumsbesuch keine Zugangsbeschränkungen mehr, lediglich die Maskenpflicht in Innenräumen bleibt bestehen. Gleiches gilt für Veranstaltungen. Bei Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen auf Abstand kann der Mund-Nasen-Schutz am Sitzplatz abgelegt werden.

Bitte beachten Sie weiterhin während des Besuchs unseres Museums die gültigen Abstands- und Hygieneregeln.

Alle Termine im Überblick

So 1.5.| 15 Uhr (Maifeiertag) Eine Hand wäscht die andere

Führung für Familien mit Kindern ab 8 Jahren

Mi 4.5. | 17 Uhr Archäologie am Abend

Rundgang für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

So 8.5. | 15 Uhr Die Paderborner Königspfalzen

Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

So 15.5. | 15-18 Uhr Internationaler Museumstag

„Museen entdecken“

15 Uhr „Weg mit dem faden Brei…“

Führung für Familien mit Kindern ab 8 Jahren

16-18 Uhr Lieblingsstücke

Mitarbeitende des Museums laden zum Entdecken ausgewählter Exponate ein.

Eintritt frei

So 22.5. | 15 Uhr Zwischen Reich und Kirche

Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Di 26.5. | 15 Uhr (Christi Himmelfahrt) Sagenhafte Quellen

Führung für Familien mit Kindern ab 8 Jahren

So 29.5. | 15 Uhr Die Pfalz Karls des Großen

Führung für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de

https://de-de.facebook.com/museuminderkaiserpfalz/

https://www.instagram.com/lwl_kaiserpfalzmuseum/