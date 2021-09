Mitarbeiter der Gräflichen Kliniken Bad Driburg spenden für Flutopfer

Die Mitarbeiter der Gräflichen Kliniken Bad Driburg haben für die Opfer der Flutkatastrophe in NRW gesammelt. Insgesamt kamen 2.800 Euro für die Aktion Lichtblicke zusammen.

Bad Driburg. Zunächst hatten sich die Mitarbeiter der Bäderabteilung der Marcus Klinik spontan entschlossen, für die Flutopfer im Rhein Sieg-Kreis zu sammeln und den Betrag an die Aktion Lichtblicke zu spenden. Auf diesem Wege waren allein 400 Euro zusammengekommen. Die Spendenidee fand in der Geschäftsführung der Gräflichen Kliniken so großen Anklang, dass sie klinikübergreifend in der Caspar Heinrich, Marcus und Park Klinik fortgesetzt wurde. „Auf den Spendenbetrag der Bäderabteilung sowie den klinikübergreifenden Betrag, haben wir dann nochmals dieselbe Summe obendrauf gelegt“, so Geschäftsführer Marko Schwartz. Auf diesem Wege sind 2.800 Euro zusammengekommen, die der Aktion Lichtblicke für die Flutopfer in NRW zu Gute kommen.

Große Hilfsbereitschaft

Doch nicht nur die Gräflichen Kliniken Bad Driburg, auch die anderen Geschäftsbereiche der Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS) unterstützen die Flutopfer mit Aktionen. Die Bad Driburger Naturparkquellen haben bisher ein Missionshaus mit Mineralwasser unterstützt, in dem Flutopfer untergebracht waren, die Haus und Hof verloren haben. Außerdem wurde Mineralwasser an Hilfsteams verteilt, die damit Helfer in der Flutregion versorgt haben. Gemeinsam mit einem Großhändler konnte in einer Aktion der Erlös aus dem Verkauf von Bad Driburger Mineralwasser an die Flutopfer gespendet werden.

Im Gräflichen Park ist ein Benefizkonzert des Kurorchesters auf Initiative einer Mitarbeiterin in Planung.

Unternehmensgruppe Graf von Oeyenhausen-Sierstorpff

Zur Unternehmensgruppe Graf von Oeynhausen-Sierstorpff (UGOS) gehören die Geschäftsbereiche „Gräflicher Park Health & Balance Resort“, die Gräflichen Kliniken mit insgesamt vier Rehabilitationseinrichtungen und die Bad Driburger Naturparkquellen. Zum Verbund der Gräflichen Kliniken gehören die Caspar Heinrich Klinik (Bad Driburg/NRW), die Marcus Klinik (Bad Driburg/NRW), die Park Klinik (Bad Hermannsborn/NRW) und die Moritz Klinik (Bad Klosterlausnitz/Thüringen). Das Familienunternehmen beschäftigt insgesamt rund 1.500 Mitarbeiter. Der jährliche Gesamtumsatz der drei Geschäftsfelder liegt bei über 100 Millionen Euro.