MIND THE EARTH – Satellitenbilder-Ausstellung

Gütersloh, in der Martin-Luther-Kirche – Dienstag, 21.2.2023 – Mittwoch, 15.3.2023

Die Ausstellung „MIND THE EARTH“

– „Achtet die Erde“ wird am Dienstag, den 21.02.2023 um 18.00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Gütersloh eröffnet mit einer Vernissage eröffnet.

Warum diese Satellitenfoto-Ausstellung?

Die brillanten Satellitenbilder zeigen sehr beeindruckend die Bedeutung des internationalen Klimaschutzes und die Notwendigkeit von nachhaltigem Handeln. Die Fotos und Begleittexte offenbaren die mit dem Klimaschutz einhergehenden Herausforderungen, die Schwierigkeiten, aber auch internationale Lösungsansätze. Die Veranstalter der Ausstellung möchten die Debatte um den Klimaschutz und die Nutzung der endlichen Ressourcen unserer Welt unterstützen.

Über die Ausstellung MIND THE EARTH

2019 hat diese Ausstellung die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York begleitet. https://www.un.org/en/exhibits/mind-earth auf dieser UN-Generalversammlung hat UN-Generalsekretär António Guterres den Klimawandel und Klimaschutz zu den wichtigsten Prioritäten der Weltgemeinschaft erklärt. Die UN haben das Recht auf ein Leben in einer sauberen und gesunden Welt als grundlegendes Menschenrecht anerkannt.

„Der Klimawandel geht schneller voran als unsere Bemühungen, ihn anzugehen“ UN-Generalsekretär António Guterres

Inzwischen wurde die MIND THE EARTH – Ausstellung an vielen Orten unter anderem in den

Metropolen, Tokio, Paris gezeigt

Kosten der Ausstellung

Der Eintritt ist kostenfrei. Private und lokale Sponsoren tragen die Kosten der Ausstellung. Spenden, die sehr gerne erwünscht sind, unterstützen die Projekte der Ausstellung.

Der Künstler

„MIND THE EARTH“ wurde vom dänischen Künstler Kaper Brejnholt Bak 2015 konzipiert. Brejnholt Bak wurde an der Königlichen Dänischen Akademie der Schönen Künste in Kopenhagen

ausgebildet und hat sich auf Stadtplanung spezialisiert. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Stadtplaner mit Projekten zur nachhaltigen Stadtentwicklung in über 10 Ländern. Er

arbeitete an großen städtebaulichen Projekten und war fasziniert von Google Earth als Werkzeug, um die Art und Weise zu verstehen und zu analysieren, wie wir die Ressourcen des Planeten

besiedeln und nutzen. Verschiedene Stiftungen, die Ständige Dänische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York und das dänische Generalkonsulat in New York haben die

Realisierung der Ausstellung ermöglicht.

Das Begleitprogramm

Die Schüler aus dem Umland werden eingeladen diese Ausstellung zu besuchen. Ebenso wird den Schülern auf die Ausstellung zugeschnittenes Schulbegleitmaterial für die Klassenstufen

Grundschule (3. und 4. Klasse) und weiterführende Schulen (5. – 7. Klasse und 8. – 10. Klasse), zur Verfügung gestellt.

Der Ausrichter

Der Distrikt-Governor des Lions-Distriktes 111 Westfalen Lippe, Jochen Häger, hat passend zum Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ seines Governor-Jahres 2022/2023 die Ausstellung „MIND THE

EARTH“ in den Lions Distrikt Westfalen -Lippe geholt. Sein Ziel, die Ausstellung in Gütersloh zu zeigen haben das Governorteam des Lions Distrikts Westfalen-Lippe und die Mitglieder der Lions

Clubs in Gütersloh und Bielefeld in die Tat umgesetzt.

Wer sind die Lions?

„We Serve“: Gemeinsam Gutes Tun

Unter dem Motto „We Serve“ helfen Lions ehrenamtlich dort, wo Unterstützung gebraucht wird. In der Nachbarschaft und auch weltweit.

Seit mehr als 100 Jahren steht der Name Lions Clubs International (LCI) für bürgerschaftliches Engagement, für den Dienst an der Gemeinschaft und Hilfe für Menschen in Not. Mit über 1,4 Millionen Mitgliedern in über 200 Ländern ist LCI die mitgliederstärkste wohltätige Clubbewegung der Welt und hat sogar einen Konsularstatus bei der UN.

Allein in Deutschland engagieren sich in 1.595 Clubs rund 51.000 Frauen und Männer. Grundlage sind gemeinsame Werte wie Menschlichkeit, Freundschaft, Wahrhaftigkeit, staatsbürgerliches

Bewusstsein und gesellschaftliche Verantwortung. Vor Ort in der eigenen Gemeinde, deutschlandweit und über die Landesgrenzen hinaus verwirklichen die Lions mit viel persönlichem Einsatz das Motto „We Serve: Wir helfen gemeinsam!“

Quelle: Wer sind die Lions – Lions Deutschland