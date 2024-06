Klinikum Gütersloh veranstaltet Fortbildung „Kompetenzinitiative Herzinsuffizienz“

Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen in Deutschland insgesamt etwa 40 Prozent aller Sterbefälle und sind nach wie vor die führende Todesursache.

Gütersloh. Während Todesfälle durch einen Herzinfarkt oder eine koronare Herzerkrankung in den letzten Jahren jedoch eher rückläufig sind, steigt die Häufigkeit der Herzinsuffizienz kontinuierlich an: Einer von 200 Menschen in Deutschland wurde 2020 stationär wegen Herzinsuffizienz behandelt. Viele zentralen Eingriffe finden in den Herzkatheterlaboren statt, wo verschlossene Herzkranzgefäße wiedereröffnet oder Schrittmacher implantiert werden. Neben Routineeingriffen handelt es dabei häufig um Notfallbehandlungen. Beides bedarf eines ständigen Trainings. Aus diesem Grund ist die Kompetenzinitiative Ostwestfalen – ein Zusammenschluss kardiologischer Chefärzte der Region – für eine Fortbildung im Klinikum Gütersloh zusammengekommen.

Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte sowie medizinische Fachangestellte des St. Vincenz-Krankenhauses Paderborn, des Klinikum Lippe, des Klinikum Herford und des Klinikum Gütersloh lernten in einem Vortrag von Prof. Dr. Fikret Er, Chefarzt der Kardiologie im Klinikum Gütersloh, zunächst die aktuellen Leitlinien und Studien zum Management von Routine- und Notfällen, bevor sie anschließend in verschiedenen Simulationen selbst tätig werden konnten. An mehreren Stationen unter der Leitung der vier Chefärzte der beteiligten Kliniken konnten dabei unter anderem Notfälle im Katheterlabor, Koronarinterventionen sowie die Echokardiographiediagnostik bei Herzinsuffizienz trainiert werden.

„Im Notfall muss nicht nur jeder Handgriff sitzen, sondern auch die Zusammenarbeit im Team muss reibungslos laufen. Aus diesem Grund ist es für das beteiligte medizinische Personal besonders wichtig, in einem sicheren Rahmen verschiedene Situationen kennenlernen und üben zu können, um für den Ernstfall optimal vorbereitet zu sein. Die regelmäßigen Fortbildungen der Kompetenzinitiative tragen bereits seit vielen Jahren dazu bei. Ich bin froh, dass sich so viele Fachleute an einem Samstag bei uns getroffen haben, um auch in Zukunft die bestmögliche Qualität für die uns anvertrauten Menschen zu liefern“, so Prof. Dr. Fikret Er.

