Höxter radelt für Frieden und ein gutes Klima!

Höxter. Wie in den letzten Jahren wird die Stadt Höxter auch 2022 an dem weltweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ teilnehmen. Vom 01. bis zum 21. Juni wird wieder in die Pedale getreten. In diesem Zeitraum können alle, die in Höxter leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen bei der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Gerade in diesen Zeiten ist die Aktion friedensstiftender denn je.

„Das Ziel dieser Kampagne ist es, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, erläutert Baudezernentin Claudia Koch den Hintergrund der Aktion. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

„Ich finde es klasse, dass kreisweit wieder an der Kampagne des Klima-Bündnisses teilgenommen wird. Wir radeln gerade in diesem Jahr nicht nur für den Klimaschutz sondern auch für Frieden und gegen den Krieg“, so Bürgermeister Daniel Hartmann. „Diese Themen gehören zusammen, denn eine klimagerechte Welt bringt Frieden und ohne Frieden wir es keinen ausreichenden Klimaschutz geben“, führt Hartmann mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und der Forderung nach mehr Unabhängigkeit in Sachen Energie aus. „Jeder der mit dem Fahrrad fährt, gibt kein Geld für Öl aus und verringert darüber hinaus den eigenen CO2-Ausstoß“, pflichtet Claudia Koch bei.

„Ob Freizeitausflüge mit der Familie, der Route zur Arbeit oder die Strecke zum Einkauf – vieles kann auch mit dem Rad erledigt werden“, erläutert Karolin Bludau aus der Abteilung Planen und Umwelt. Beim Stadtradeln geht es aber nicht ausschließlich darum, nur noch mit dem Rad zu fahren, sondern die Strecken, die ohnehin mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, zu erfassen. Damit wird die Bedeutung des Fahrrads in Höxter sowohl als Verkehrsmittel als auch als Freizeitaktivität gesteigert und in das Bewusstsein der Öffentlichkeit beziehungsweise der „Noch-nicht-Radler“ gebracht.

Wo die Kilometer gesammelt werden ist übrigens egal, denn Klimaschutz kennt keine Stadt- oder Landesgrenzen. Solange der Radler in Höxter wohnt, arbeitet, zur (Hoch-)Schule geht oder einem Verein angehört, zählen die Kilometer auch für Höxter. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten (dazu gehören auch Pedelecs/E-Bikes bis 250 Watt). Im letzten Jahr nahmen 202 Radfahrer*innen für die Stadt Höxter teil und legten im Aktionszeitraum 46.426 Kilometer zurück.

„Ich würde mich freuen, wenn wir in diesem Jahr wieder ein gutes Ergebnis erzielen würden und uns damit auch ein Stück weit von Abhängigkeiten freiradeln“, ruft Bürgermeister Daniel Hartmann zur Teilnahme am Stadtradeln auf. „Gründen Sie ein Team bzw. schließen Sie sich einem offenen Team an. Motivieren Sie Ihre Freunde, Bekannten, Nachbarn und Kollegen auch an dem Wettbewerb für unsere Stadt teilzunehmen“.

Claudia Koch wird dieses Jahr für das Team der Landesgartenschau gGmbH an den Start gehen. Die in Horn-Bad Meinberg wohnende Baudezernentin und LGS-Geschäftsführerin wird dabei wieder viele Kilometer für Ihr Team und die Stadt Höxter erradeln.

Teilnahmeinfos:

Jede*r kann ein STADTRADELN-Team gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht Höxter auch STADTRADELN-Stars, die in den 21 STADTRADELN-Tagen kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen als Alltagsradler*in im STADTRADELN-Blog.

Die Anmeldung zum Stadtradeln kann unter www.stadtradeln.de/hoexter vorgenommen werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hoexter.de sowie www.stadtradeln.de. Für Fragen oder Probleme bei der Anmeldung steht Karolin Bludau von der Abteilung Planen und Umwelt unter der E-Mail-Adresse hoexter@stadtradeln.de oder telefonisch unter der Rufnummer 05271/963-5108 hilfreich zur Seite.

(STADTRADELN ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnis und wird von den Partnern Ortlieb, ABUS, Busch + Müller, Stevens Bikes, MYBIKE, Paul Lange & Co., WSM und Schwalbe unterstützt).