Gewalt kommt nicht in die Tüte

Kreis Gütersloh. 84.000 Brötchentüten machen auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam und werden in mehr als 92 Bäckerei-Filialen an Kunden im Kreisgebiet verteilt. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragen im Kreis Gütersloh und der Club Soroptimist International Gütersloh sind Organisatoren der Aktion ‚Brötchentüte‘. Sie haben in den letzten Wochen Kontakt zu den Bäckereien aufgenommen und diese beliefert. Teilnehmende Filialen nutzen die Tüten ab Mittwoch, 25. November, anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen.

Auf der Vorderseite der Tüten ist die Notrufnummer des bundesweiten Hilfetelefons ‚Gewalt gegen Frauen‘ gedruckt. Auf der Rückseite befinden sich Namen der Anlaufstellen im Kreis Gütersloh. „Wir wollen mit dieser Kampagne die Kundinnen und Kunden der Bäckereien für das Thema sensibilisieren und Wege der Hilfe und Unterstützung aufzeigen“, erklärt Gleichstellungsbeauftragte Inge Trame aus Gütersloh. Das bundesweite Hilfetelefon ist unter der kostenlosen Telefonnummer 08000 116 016 rund um die Uhr und in 16 Sprachen zu erreichen.