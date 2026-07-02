Im Klinikum Gütersloh diskutierten über 100 Fachkräfte aktuelle Therapien, Technologien und Forschungsergebnisse zur Diabetesversorgung.

Gütersloh. Zwei Tage mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, praxisnahen Vorträgen und lebendigen Diskussionen: Das 12. Gütersloher Diabetessymposium am 26. und 27. Juni im Klinikum Gütersloh war ein voller Erfolg.

Innovative Therapien und ein intensiver fachlicher Austausch prägen das Gütersloher Diabetessymposium am Klinikum Gütersloh, das Referentinnen, Referenten und Teilnehmende aus ganz Deutschland nach Gütersloh lockt. Initiatorin des hochkarätigen Symposiums ist Dr. Michaela Müller-Rösel, Leitende Ärztin für Diabetologie am Klinikum Gütersloh.

„Diabetes mellitus zählt zu den größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit. Umso wichtiger ist der kontinuierliche Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Ich habe mich sehr gefreut, dass trotz Temperaturen jenseits der 30 Grad so viele spannende Gäste zu uns gekommen sind“, sagte Dr. Michaela Müller-Rösel.

Am Freitag und Samstag brachte das Gütersloher Diabetessymposium über einhundert Ärztinnen und Ärzte, Diabetesberaterinnen und -berater sowie Fachkräfte aus Klinik und Praxis zusammen. Der Auftakt der zweitägigen Veranstaltung fand am Freitag im Flussbetthotel statt. In angenehmer Atmosphäre und bei hochsommerlichen Temperaturen diskutierten die Teilnehmenden aktuelle Erkenntnisse zur Bedeutung von Entzündungsprozessen bei Diabetes, den Stellenwert der Ernährungsmedizin sowie die Auswirkungen der diabetischen Ketoazidose auf das Gehirn.

Zum Abschluss sorgte Privatdozent Tim Hollstein, Arzt und Stoffwechselforscher, mit einem unterhaltsamen Science-Slam für Bewegung im Publikum. Sein Thema: Warum nehmen manche Menschen schon zu, wenn sie Essen nur anschauen, und andere nicht?

Dr. Michaela Müller-Rösel erklärte dazu: „Ich habe ein Faible dafür, komplexe wissenschaftliche Inhalte auf unterhaltsame Weise zu vermitteln, das ist unseren wunderbaren Referenten auch dieses Mal wieder gelungen.“

Am Samstag wurde das abwechslungsreiche Programm im Klinikum Gütersloh fortgesetzt. Im Mittelpunkt standen moderne Aspekte der Diabetesversorgung – von innovativen Technologien wie AID-Systemen und Insulinpumpen über aktuelle Screening-Strategien für den Typ-1-Diabetes bis hin zu zukunftsweisenden Ansätzen des biologischen Betazellersatzes und der Stammzellforschung.

Weitere Schwerpunkte waren Adipositas, Gefäßerkrankungen und die interdisziplinäre Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms.

„Die Behandlung des Diabetes entwickelt sich mit großer Dynamik weiter. Um unseren Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung bieten zu können, ist es zentral, dass aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in die Praxis gelangen. Genau dafür bietet das Diabetes-Symposium eine hervorragende Plattform“, sagte Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikums Gütersloh.