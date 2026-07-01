Beim 7. Sachverständigentag OWL standen Künstliche Intelligenz, Justiz und die Zusammenarbeit zwischen Gerichten und Sachverständigen im Mittelpunkt.

OWL. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Sachverständigenwesen und in der Justiz rückt zunehmend in den Fokus. Rund 100 Sachverständige sowie Richterinnen und Richter haben sich dazu beim 7. Sachverständigentag Ostwestfalen-Lippe unter dem Motto „Sachverstand und Justiz im Dialog“ ausgetauscht. Die Veranstaltung in der Zweigstelle Paderborn der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) wurde von der IHK Ostwestfalen, der IHK Lippe zu Detmold sowie der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld in Zusammenarbeit mit dem Landgericht Paderborn ausgerichtet.

IHK-Vizepräsident Thilo Pahl unterstrich die besondere Bedeutung der rund 240 öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen in OWL und des Sachverständigenwesens insgesamt. „Die Kammern haben eine wichtige hoheitliche Aufgabe: Wir müssen ausreichend qualifizierte Expertinnen und Experten für diese verantwortungsvolle Tätigkeit gewinnen, um die Justiz zuverlässig zu unterstützen“, betonte Pahl. Die öffentliche Bestellung und Vereidigung sei eine öffentlich-rechtliche Auszeichnung für besondere Sachkunde und persönliche Integrität. Sachverständige verpflichteten sich, ihre Leistungen unabhängig, weisungsfrei, gewissenhaft und unparteiisch zu erbringen.

Auch aus Sicht der Justiz ist die Rolle der Sachverständigen zentral. Der Vizepräsident des Landgerichts Paderborn, Bernd Woythe, hob hervor, dass Gutachterinnen und Gutachter wesentlich dazu beitragen, streitige Sachverhalte fachlich einzuordnen und damit die Grundlage für rechtssichere und sachgerechte Entscheidungen zu schaffen.

Auf der Agenda stand insbesondere der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Jürgen Schauf gab aus Sicht eines Bausachverständigen einen praxisnahen Einblick in die Nutzung von KI. Jule Schoppmann, Richterin am Oberlandesgericht Hamm, erläuterte, wie die Justiz mit KI-Anwendungen umgeht. Neben Aspekten des Datenschutzes komme es dabei vor allem auf die Verlässlichkeit der Ergebnisse an. Einigkeit bestand darüber, dass KI den Menschen nicht ersetzt: Die abschließende Überprüfung, Bewertung und Verantwortung bleiben beim Sachverständigen beziehungsweise beim Gericht.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Kommunikation zwischen Sachverständigen und Gerichten. Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Hamm und Vorsitzende des Qualitätszirkels Sachverständigenwesen NRW, Frank Walter, unterstrich die Bedeutung eines reibungslosen Austauschs für effiziente Verfahren. Neben digitalen Kommunikationsformen hat auch der direkte telefonische Kontakt weiterhin einen hohen Stellenwert.

Mit Blick auf die landesweite Vernetzung weisen die Veranstalter auf den Sachverständigentag NRW am 9. September 2026 in Essen hin. Die Veranstaltung bietet von 10 bis 17 Uhr Fachvorträge, eine Podiumsdiskussion sowie zahlreiche Möglichkeiten zum fachlichen Austausch. Sie richtet sich sowohl an bereits öffentlich bestellte Sachverständige als auch an Interessierte. Informationen gibt es online unter www.ihk-nrw.de/sachverstaendigentag.