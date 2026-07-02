Bei den Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren und Straßenrennen trotzt das junge Team extremen Bedingungen – Tomke Windelband fährt auf Platz 28.

Bad Liebenstein / Steinhagen. Zwei Tage, hochsommerliche Temperaturen und zwei völlig unterschiedliche Rennen: Die Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren und Straßenrennen am 26. und 27. Juni verlangten den Fahrerinnen des Teams Plasmatreat – d.u.h. Group alles ab.

Den Auftakt bildete am Freitag das Einzelzeitfahren, das zugleich ein wichtiger Lauf zur Bundesliga-Wertung war. Der anspruchsvolle Kurs mit langen Anstiegen, schnellen Passagen und drückender Hitze forderte die Fahrerinnen körperlich wie mental.

Das Team Plasmatreat – d.u.h. Group konnte sich dabei erneut auf Sarah Hahn und Melina Fritz verlassen. Beide zeigten unter schwierigen Bedingungen starke Leistungen und legten damit den Grundstein für den 5. Platz in der Bundesliga-Teamwertung. Abgesichert wurde das Mannschaftsergebnis durch Lena-Marie Krohn.

Teamchef David Buske ordnete die sportliche Situation realistisch ein: „Wir müssen die Situation einfach realistisch bewerten. Die Teams an der Spitze sind mit Nationalfahrerinnen und internationalen Top-Athletinnen besetzt. Für ein junges Team wie Plasmatreat – d.u.h. Group ist dieser Schritt aktuell noch zu groß. Der dritte Platz in der Bundesliga ist außer Reichweite. Dafür ist Rang vier ganz nah. Jetzt hoffen wir, dass unsere verletzten Fahrerinnen nach und nach wieder zurückkehren. Mit Offenbach und Gießen stehen zwei Rennen vor der Tür, die unserem Team liegen sollten. Ich denke, dort wird eine Vorentscheidung im Kampf um Platz vier fallen.“

Am Samstag folgte mit dem Straßenrennen für viele Fahrerinnen der emotionale Höhepunkt der nationalen Saison. Der Rundkurs in Bad Liebenstein erwies sich als äußerst selektiv. Mehrere lange Anstiege, technisch anspruchsvolle Abfahrten und ständig wechselndes Terrain sorgten dafür, dass das Rennen von Beginn an sehr hart gefahren wurde.

In Kombination mit Temperaturen von weit über 30 Grad entwickelte sich das Straßenrennen zu einer echten Hitzeschlacht. Zahlreiche Fahrerinnen kamen früh an ihre Grenzen.

Für das Team Plasmatreat – d.u.h. Group setzte besonders Tomke Windelband ein deutliches Ausrufezeichen. Die junge Neuverpflichtung zeigte eines der stärksten Rennen ihrer bisherigen Laufbahn und fuhr mit Platz 28 das beste Ergebnis ihrer noch jungen Karriere ein.

David Buske zeigte sich beeindruckt: „Ich glaube, Tomke weiß selbst noch gar nicht, was sie heute geleistet hat. Auf diesem Kurs und bei diesen Bedingungen so zu fahren, ist außergewöhnlich. Wir freuen uns riesig, sie in unserem Team zu haben. Natürlich hoffen wir, dass wir noch einige Jahre gemeinsam erfolgreich sein können – auch wenn ich mir sicher bin, dass die großen Teams auf eine solche Leistung aufmerksam werden. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihr schon im nächsten Jahr viele weitere Erfolge feiern werden.“

Für das Team geht es nun ohne Verschnaufpause weiter. Bereits am kommenden Samstag wartet beim Vier-Nationen-Cup in Luxemburg zugleich die U23-Deutsche Meisterschaft. Nach ihrer starken Vorstellung in Bad Liebenstein dürfte Tomke Windelband dort zu den Fahrerinnen gehören, die besonders im Blick stehen.

Nur vier Tage später folgt mit der Oder-Rundfahrt bereits der nächste Saisonhöhepunkt. Dort verfolgt das Team klare Ziele.

„Bei der Oder-Rundfahrt wollen wir ganz klar um einen Podiumsplatz mitfahren. Mit Katharina Venjakob aus Münster haben wir eine herausragende Kapitänin an der Spitze unseres Teams. Wir wissen, dass die Konkurrenz stark ist, aber wir fahren mit viel Selbstvertrauen dorthin und wollen ganz vorne mitmischen“, blickt David Buske optimistisch auf die kommenden Aufgaben.

Nach den Deutschen Meisterschaften richtet sich der Fokus des Teams Plasmatreat – d.u.h. Group damit vollständig auf die nächsten entscheidenden Wochen, in denen weitere sportliche Ausrufezeichen gesetzt werden sollen.