Gemeinsam gegen das Coronavirus

Bildband ergänzt Corona-Sammlung des Stadt- und Kreisarchivs

Paderborn. Einen schönen Zugang hat die Corona-Sammlung des Stadt- und Kreisarchivs Paderborn zu verzeichnen. Der DRK-Landesverband Westfalen-Lippe brachte nach dem ersten Lockdown 2020 einen Bildband heraus, der die zahllosen Einsätze der Rotkreuzler*innen bei Testungen, Lieferungen von Lebensmitteln und Schutzmaterialien und und und exemplarisch dokumentiert. Nilgün Özel, Vize-Präsidentin des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, und Dr. Stefan Vogel, Vorstand und Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Paderborn, überreichten nun ein Exemplar des Bandes an das Stadt- und Kreisarchiv.

Der Bildband will, so der Präsident des DRK Westfalen-Lippe Fritz Baur in seinem Vorwort, den „engagierten, einfallsreichen und unermüdlichen Helferinnen und Helfern Tribut zollen für das, was sie im Zeichen der Pandemie geleistet haben und noch leisten“, und versteht sich als ein Dankeschön an eben diese Helferinnen und Helfer. Natürlich liegt der Fokus nicht auf Stadt und Kreis Paderborn, sondern auf Westfalen-Lippe; so spielen die DRK-Einsätze bei Tönnies in Gütersloh z.B. eine prominente Rolle.

„Aber“, so Wilhelm Grabe, Leiter des Stadt- und Kreisarchivs Paderborn, der den Band entgegennahm, „das ist in diesem Fall nicht entscheidend. Denn die Pandemie beschränkt sich ja nicht auf Paderborn, da müssen in den Sammlungen auch geografisch weitere Kreise berücksichtigt werden.“ Bei der anschließenden kurzen Führung durch die Magazine zeigten sich Nilgün Özel und Dr. Stefan Vogel beeindruckt von der professionellen Geschichtsarbeit in Paderborn. Und wer weiß: Vielleicht erscheint in kommender Zeit ein Band in der Reihe „Paderborn in historischen Fotografien“ über die helfenden Vereine in Paderborn. Und da steht das DRK auch mit seinen Einsätzen in der gegenwärtigen Pandemie mit an erster Stelle.