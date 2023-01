Freie Plätze bei Ferienprogrammen im Mindener Museum

In der ersten Januarwoche sind im Mindener Museum bei verschiedenen Mitmachaktionen noch Plätze frei. Am 3.1. können Kinder ab 6 Jahren von 14-17 Uhr an der Aktion „Spielen wie im Mittelalter“ teilnehmen. Gemeinsam finden die Kinder heraus, welche Spiele sich hinter merkwürdigen Bezeichnungen wie Dreibeinlauf, Fingerhakeln oder Reifen schlagen verbergen. Nachdem alle Spiele ausgiebig getestet worden sind, kann sich jedes Kind ein eigenes mittelalterliches Spiel für zu Hause basteln. Pro Kind kostet die Aktion 10 €.

Am 5.1. können Kinder ab 8 Jahren von 9-12 Uhr die interaktive Mitmach-Ausstellung „ÜberLebensmittel“ kennenlernen. Gemeinsam testen die Kinder ihr Wissen in Sachen gesunder Ernährung und finden heraus, woher all die leckeren Dinge stammen, die wir täglich essen. Im Anschluss wird es kreativ: Die Teilnehmer*innen basteln lustige Früchtemännchen und gestalten stimmungsvolle Gläser im Design des Lieblingsobstes. Pro Kind kostet die Aktion 11. €. Die Mindesteilnehmerzahl liegt bei fünf Kindern. Maximal können 15 Kinder an den Aktionen teilnehmen.

Am 4.1. sowie am 5.1. stehen außerdem zwei Familienführungen mit Kakao und Plätzchen auf dem Programm. Am 4.1. lautet das Thema „Leben anno dazumal“. Am 5.1. geht es durch die Sonderausstellung „ÜberLebensmittel“. Die Führungen beginnen jeweils um 15:00 Uhr. Pro Kind und einem Erwachsenen kosten die Führungen 5 €.

Schließlich findet am Sonntag, dem 8.1. um 14:00 Uhr noch ein Eltern-Kind-Nachmittag statt. Gemeinsam können Kinder ab 6 Jahren mit ihren Eltern oder Großeltern die kleine Ausstellungssequenz zum Thema „Schule früher“ kennenlernen. Wer mag, kann auf einer über 100jährigen Schulbank Platz nehmen, den eigenen Namen in Sütterlinschrift schreiben und anschließend ein eigenes Stück Kreide gestalten.

Für alle Aktionen ist eine vorherige Anmeldung unter museum@minden.de oder Tel. 0571-9724020 erforderlich. Erwachsene sowie Kinder ab dem Schuljahreseintritt tragen im Museum weiterhin einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Alle Termine und weitere Informationen finden Sie auch auf der Internetseite https://www.minden.de/bildung-kultur-sport/mindener-museum/.