EU- Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch in NRW-Grundschulen:

Krefeld. 21 kleine Köche aus der Klasse 4a bereiten internationale Gerichte mit Obst, Gemüse und Milch zu. Die NRW-weite Kochtour Kinder lernen kochen animiert zum Kochen mit frischen Produkten. Schnippeln, Brutzeln, Würzen hieß es in der Sporthalle der Grundschule, wo mittels einer mobilen Küche das Kochen in die Schule geholt wurde. Die Kochtour Kinder lernen kochen besuchte die Grundschule Mindener Straße. Landfrau Cornelia Langreck aus Rheda-Wiedenbrück und ihr Team erklärten den Umgang mit Küchengeräten, halfen beim Zerkleinern der frischen Lebensmitteln und gaben Tipps zum sicheren Umgang mit den Schneidegeräten.

Indischer Lassi, spanischer Milchreis sowie amerikanische Wraps standen auf dem Kochplan . Die 21 Schüler waren mit vollem Eifer dabei und lernten mit viel Spaß, wie man frische Lebensmittel fachgerecht zubereitet. Zum Abschluss wurden die selbstzubereiteten Gerichte mit großem Appetit verschmaust. Ziel des Projekts ist es, die Ernährungskompetenz bei Kindern im Grundschulbereich für eine Ernährung mit frischen Produkten zu begeistern. Denn Kinder, die sich gut ernähren, kommen fit und leistungsstark durch den Schulalltag, haben mehr Freude am Lernen und bessere Chancen auf Erfolgserlebnisse. Die Veranstaltung ist angepasst an das Hygienekonzept der Schule. Die Zubereitung der Lebensmittel erfolgte unter Verwendung von Mund-Nasen-Schutz und Einweg-Handschuhen. Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e. V. bietet dieses Projekt als pädagogisches Begleitprogramm innerhalb des EU-Schulprogramms in NRW für Obst, Gemüse und Milch den Schulen an. Gefördert wird die Aktion durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.