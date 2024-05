EDEKA Talente Truck ist vom 23. bis 25. Mai in Minden

EDEKA Minden-Hannover geht neuen Weg für Azubi-Suche im Einzelhandel

Berufsorientierung in neuer Dimension

Mehr als zehn Mitmach-Stationen mit interaktiver Technik

Minden. Der EDEKA Talente Truck kommt nach Minden. Schülerinnen und Schüler sowie zukünftige Nachwuchskräfte haben die Chance, sich mit den vielfältigen Tätigkeiten im Einzelhandel vertraut zu machen und diese spielerisch auszuprobieren. Das originelle Konzept weckt das Interesse potentieller Auszubildenden und hinterlässt nachhaltige Eindrücke. Mit interaktiven und spannenden Stationen im Gepäck bietet der Talente Truck eine umfassende Berufsfeld-Erkundung. Das praktische Ausprobieren der Tätigkeiten steht dabei im Vordergrund. Interessierte Schulklassen können sich vorab per Mail ( talente-truck@minden.edeka.de ) anmelden.

„Wir sprechen die jungen Leute direkt und aktiv an. Sie können Aufgaben unterschiedlicher Ausbildungsberufe ausprobieren und erleben, wie abwechslungsreich und digital heute die Arbeit in einem EDEKA-Markt ist”, betont André Pointmayer, Geschäftsbereichsleiter der Personalentwicklung. Vom Regale einräumen über die Bedientheke bis zur Kasse: An den Stationen des Talente Trucks schlüpfen die Besucher in die Rollen eines Marktmitarbeiters und lernen so den Alltag im Markt kennen.

Im EDEKA Talente Truck warten unterhaltsame Stationen auf die Schülerinnen und Schüler, an denen sie zum Beispiel auf Touchscreens das Gewicht verschiedener Obstsorten, Fisch- und Fleischwaren oder die Backzeit von Brötchen richtig einschätzen müssen. Besonders spannend ist der „SmoothieRider“ vor dem Truck. Hier stehen die jungen Leute mit einer Virtual Reality-Brille auf einer Plattform und verfolgen auf einer spannenden Reise in einem fünfminütigen Film den Weg einer SmoothieFlasche – von der Produktion über das Lager bis hin zum Kunden werden sie dabei in alle Richtungen bewegt. Auch das im Truck integrierte 4D-Kino bietet ein Erlebnis wie in einem Fahrgeschäft. Angeschnallt entdecken die Besucher die Anbau- und Herkunftsorte verschiedener Lebensmittel.

Spezialeffekte sorgen für lebensechte Wetter-Umschwünge und unterschiedliche Temperaturen.