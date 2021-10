Es ist wieder Spielzeit!

Detmolder Kammerorchester präsentiert Konzertsaison 2021/2022

Detmold. Die neue Saison des Detmolder Kammerorchesters (DKO) verheißt Aufbruchstimmung! Nachdem in der vergangenen Spielzeit 20/21 coronabedingt etliche Konzerte abgesagt werden mussten, nimmt das Orchester seinen regulären Konzertbetrieb wieder auf. Mit viel Abwechslung am Dirigentenpult und einem umfangreichen Programm präsentiert sich das DKO wie gewohnt vielseitig. Neben seinen sechs Abonnementkonzerten im Konzerthaus der HfM Detmold erweitert das DKO seinen Konzertplan um ein Sonderkonzert und mehrere Familienkonzerte. Zusätzlich stehen für das Orchester wieder zahlreiche Engagements an, die die jungen MusikerInnen in die Region OWL bringen, nach Holzminden, Oldenburg und Bremen, in Konzertsäle, Grund- und weiterführende Schulen sowie als Studienorchester an die HfM Detmold.

Ursprünglich wollte Alfredo Perl ab der Saison 2021/2022 die Künstlerische Leitung des DKO weiterreichen. Durch die pandemie-bedingten Konzertausfälle in der vorherigen Spielzeit blieb die Frage um die Nachfolge jedoch ungeklärt. Nun wird sie erneut gestellt und die für 2020/2021 zu Probedirigaten verpflichteten KandidatInnen auf die Nachfolge der Künstlerischen Leitung gelangen in dieser Saison auf das Podium des Detmolder Konzerthauses. Einzig das Probedirigat von Daniel Stabrawa konnte bereits mit dem 1. Abokonzert im Oktober 2020 stattfinden. Alle Probedirigate dienen der vom Vorstand DKO e.V. eingesetzten Findungskommission unter Leitung von Vorstandsmitglied Helen Mager-Osborne dazu, Vorstand und Mitgliederversammlung DKO e.V. einen der KandidatInnen zur Wahl als Nachfolge für Alfredo Perl zu empfehlen. Bis zur möglichen und verantwortungsvollen Übergabe der Leitung wird Herr Perl ohne Einschränkungen von Qualität, Hingabe und Zeit sein Amt weiter ausüben. Ein Ausstieg seinerseits wird erst dann erfolgen, wenn die Nachfolge gesichert ist und in weiterhin guten Händen ausgeübt werden wird. Für das Publikum sind damit eindrucksvolle Konzerterlebnisse mit verschiedenen Handschriften am Dirigierpult garantiert und einem nach einem Jahr der Zwangspause spielfreudigen Detmolder Kammerorchester.

Abonnementkonzerte

Für das 1. Abonnementkonzert am Dienstag, 26. Oktober kehrt Dirigent David Marlow an den Ort seiner Ausbildung zurück. Der Chefdirigent der Vogtland Philharmonie und seit 2020 Professor für Dirigieren an der Hochschule Detmold bringt Mozarts Sinfonie Nr. 29 KV 201 sowie Sir Michael Tippetts Fantasia Concertante on a Theme of Corelli mit. Mit Moritz Eggerts AURA und der Phantasie über Mozarts „La ci darem la mano“ von Franz Danzi stehen zwei Werke für Soloklarinette und Orchester auf dem Programm. Als Solist ist der u.a. bei Berliner und Münchner Philharmonikern gefragte Klarinettist Thorsten Johanns zu hören.

„Dirigieren ist mehr als Takt angeben. Dirigieren ist Leidenschaft“, liest man auf Judith Kubitz’ Onlinepräsenz. Die Intendantin des Sorbischen National-Ensembles ist weltweit an den Pulten der großen Konzerthäuser unterwegs. Am Dienstag, 23. November ist sie beim DKO zu Gast mit Schostakowitschs Prelude und Scherzo op. 11, Poulencs Orgelkonzert op. 36, Peteris Vasks Musica serena sowie der Suite für Streichorchester von Janaček. Den Orgelpart übernimmt Christian Schmitt, der u.a. mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle und den Salzburger Festspielen konzertierte.

Mit Maxim Rysanov steht beim 3. Abonnementkonzert am 21. Dezember ein Dirigent am Pult, der insbesondere als Bratscher auf eine internationale Karriere blickt und mit den namhaften Stars der Klassikszene musiziert (u.a. Janine Jansen oder Gidon Kremer). Der für den Grammy nominierte Künstler stand als Dirigent u.a. vor dem Basler Sinfonieorchester oder dem Russischen Nationalorchester und war mehrmals zu Gast beim DKO, zuletzt 2019. Nun ist er als Solist und Dirigent in Vasks Violakonzert und Dvoraks Notturno op. 40 sowie dessen Biblischen Liedern zu erleben. Vokalsolist ist der junge Bariton Konstantin Ingenpaß.

Beim 4. Abonnementkonzert am 22. Februar 2022 stellt Alexander Sitkovetsky sein Können auf der Geige und am Pult unter Beweis. Der 1983 in Moskau geborene Künstler konzertierte als Solist u.a. mit dem Brüsseler Philharmonikern oder dem Tonkünstler-Orchester Wien. Zuletzt war er 2017 als Solist beim DKO zu Gast. Sitkovetsky stellt ein reines Streicherprogramm vor: Mendelssohns Streichersinfonie Nr. 10 h-Moll, das Violinkonzert A-Dur Hob. VIIa:3 von Haydn und Tschaikowskys Souvenir de Florence.

Für das 5. Abonnementkonzert am 10. Mai 2022 wird Alfredo Perl gemeinsam mit der Mezzosopranistin Gerhild Romberger und dem DKO Liederzyklen der frühen Moderne interpretieren. Neben Hindemiths Liederzyklus Die junge Magd op. 23 Nr. 2 und Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen (in der Bearbeitung für kleines Ensembles von Schönberg) stehen zwei Gesänge aus Zemlinsky 6 Gesänge nach Texten von Maurice Maeterlinck auf dem Programm. Das Programm wird erweitert mit Hindemiths Kammermusik Nr. 1 sowie paw-marks in wet cement der in Berlin lebenden italienischen Komponistin Clara Iannotta.

Das 6. Abonnementkonzert am 28. Juni 2022 übernimmt altbewährt Alfredo Perl als Dirigent und Klaviersolist in Personalunion. Mit Mozarts Klavierkonzert Nr. 25 KV 503 und Beethovens berühmter Sinfonie Nr. 5 verabschiedet sich Alfredo Perl als Künstlerische Leiter des DKO.

Sonder-/Familien-/Schulkonzerte

Mit Fritz Krisse, einem Urgestein der Detmolder Jazzszene, wird das DKO am 5. Dezember, 18.00 Uhr ein gemeinsames Konzert geben und sich „neue Räume“ (New Spaces, so der Konzerttitel) erspielen. Für die besondere Zusammenarbeit wird der Streicherapparat des DKO unter Leitung Guido Mürmanns Kompositionen von und mit Fritz Krisse und seinem Quartett auf die Bühne der Detmolder Stadthalle bringen.

Auch für die Musikvermittlungssparte hat das Warten ein Ende. I GOT MUSIC! heißt das neue Programm bei dem Orchester, Dirigent und drei Sängerinnen und Sänger die Geschichte erzählen, wie sie nach langer Zeit des Wartens endlich wieder zusammen singen können und die Musik wiederfinden, die sie so sehr vermisst haben. Die Musikvermittlung des DKO öffnet auch in dieser Saison wieder Türen zur klassischen Musik und ist in Grund-, Förder- und weiterführenden Schulen der Region in Eigenregie und in Kooperation mit den KulturStrolchen Detmold und den KulturScouts OWL zu Gast. Für die gesamte Familie, für Kinder, Eltern, Großeltern, für junge, junggebliebene und ältere Zuhörer, bietet das DKO dieses Musikerlebnis in seiner eigenen Familienkonzertreihe an: am 29. Oktober, 17.00 Uhr im Kloster Marienmünster und am 12. Dezember, 15.00 Uhr im Konzertaus Detmold, weitere Konzerte sind für 2022 geplant. Außerdem wird an einer Web-App I am DKO als digitales und interaktives Musikvermittlungsangebot gearbeitet, die im Frühjahr 2022 über die DKO-Webseite online gehen soll.

Konzerteinführungen

Alle Abo-Konzerte beginnen um 19.30 Uhr und finden mit einer Pause im Konzerthaus der Hochschule für Musik Detmold statt. Konzerteinführungen mit Dozentin Sandra Niermann beginnen um 18.30 Uhr im Palais der Hochschule für Musik Detmold (Neustadt 22, 32756 Detmold). Eintritt frei.

Kartenvorverkauf / Abonnements

Konzertkarten sind erhältlich in den Geschäftsstellen der Lippischen Landes-Zeitung, der Neuen Westfälischen und der Tourist-Information am Markt in Detmold (Tel. 05231 I 977-328) sowie über www.reservix.de und www.detmolder-kammerorchester.de. Preise zwischen 26 EUR und 12 EUR, Ermäßigung 50%. Für die Familienkonzerte gelten gesonderte Kartenpreise. Die Abendkasse öffnet 1,5 Stunden vor Konzertbeginn. Der Abonnementverkauf beginnt ab sofort; Abonnements sind über das Orchesterbüro zu beziehen (Tel. 05231 I 31603). Es gibt drei Abo-Serien:

Abonnement I beinhaltet die sechs Konzerte der Abonnementkonzertreihe (für 135, 115 oder 70 Euro, erm. 70, 60, 40 Euro). Abonnement II bietet vier Konzerte nach Wahl aus den sechs Abonnementkonzerten (85, 70 oder 45 EUR, keine Ermäßigung) und Abonnement III beinhaltet neben den sechs Abonnementkonzerten zusätzlich noch das Sonderkonzert New Spaces in der Stadthalle (zu 155, 135, 90 EUR, erm. 80, 70 45 EUR).

Besondere Hinweise

Alle Konzerte finden zur Sicherheit des Publikums und der weiteren Eindämmung des Coronavirus‘ unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt. Der Konzertbesuch bzw. der Besuch der Konzerteinführungen ist nach derzeitigem Stand der Verordnung nur für vollständig geimpfte, nachweislich genesene oder tagesaktuell negativ getestete Personen möglich (3G-Regel). Weitere Informationen über www.detmolder-kammerorchester.de oder im neuen Spielzeitheft.