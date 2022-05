Erstmals wieder Schüler*innen im Rathaus

Paderborn. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie fand wieder ein Schülerempfang im Historischen Rathaus statt. Martin Pantke, 3. stellvertretender Bürgermeister, empfing am Donnerstagvormittag, 5. Mai, 32 Schüler*innen der Klassen 10 und 11 vom Lycée Bellevue aus Paderborns französischer Partnerstadt Le Mans. „Ich freue mich heute ganz besonders, Euch alle hier begrüßen zu dürfen, denn es ist das erste Mal seit über zwei Jahren, dass wir wieder Schulklassen empfangen können.

Ich halte diese Austauschprogramme und Empfänge für sehr, sehr wichtig, um Freundschaften zu knüpfen und unsere Beziehung zu den Partnerstädten zu pflegen“, so Pantke freudestrahlend. Anschließend stellte er den Schüler*innen der Klassen 10 und 11 vom Lycée Bellevue die Dom- und Kaiserstadt Paderborn in seinen vielen Facetten vor: Paderborn als Zukunftsstadt und Oberzentrum, als internationale Stadt, als Kultur- und Sportstadt, aber auch Universitätsstadt und Wirtschaftsstandort.

Der Austausch findet in Kooperation mit dem Pelizäus Gymnasium statt. Die Schüler*innen und Lehrkräfte sind seit Samstag zu Gast in Paderborn und haben bereits einiges erlebt. Gemeinsam mit ihren Austauschschüler*innen haben sie an einer Stadt-Rallye teilgenommen, den Kletterpark an den Fischteichen besucht und einen Ausflug zum Hermannsdenkmal unternommen.