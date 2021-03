Die Digitalisierung der Gesellschaft

Online-Veranstaltung der VHS am Mittwoch

Paderborn. Am Mittwoch, 17. März, lädt die Volkshochschule Paderborn zu einer Gratis-Online-Veranstaltung um 19 Uhr aus der Reihe „Smart Democracy“ des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) ein.

Die digitale Vernetzung nimmt in unserem Alltag permanent zu. Cloudsysteme und Videokonferenzen prägen zunehmend die Arbeitswelt, das „Smart Home“ gilt als Vision und Alptraum zugleich für das eigene Zuhause. Aber was bedeutet diese Entwicklung für die so drängende sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft? Bedeutet „mehr“ Digitalisierung auch einen Beitrag für den Klimaschutz? Wie können wir verhindern, dass Effizienzgewinne durch Reboundeffekte wieder verloren gehen? Und wie hoch ist überhaupt der Energiebedarf der digitalen Vernetzung?

Diese und weitere Fragen diskutieren Tilman Santarius von der Technischen Universität Berlin und Anja Höfner vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.

Santarius forscht und publiziert zu den Themen Klimapolitik, Handelspolitik, nachhaltiges Wirtschaften, globale Gerechtigkeit und digitale Transformation und leitet eine Forschungsgruppe zum Thema „Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation“ am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Höfner arbeitet zu den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und sozial-ökologischer Wandel.

Die Veranstaltung läuft als Live-Übertragung in Kooperation mit dem Sender ALEX Berlin, über eine Online-Plattform können die Teilnehmenden Fragen an die Moderation der Veranstaltung übermitteln, die ausgewählte Fragen im Gespräch mit den Expert*innen aufgreift.

Anmeldungen nimmt die VHS Paderborn telefonisch unter 05251 88-14300, per E-Mail an vhspaderbornde oder über www.vhs-paderborn.de entgegen.