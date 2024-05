Wortmann Gruppe sponsert Bäume im Silberbachtal

Mit 125.000 € ist das lippische Unternehmen der aktuell größte Sponsor des Landesverband Lippe

„Bäume für Lippe“ – so heißt das Projekt der Wortmann Gruppe. Seit 2021 sponsert der Detmolder Schuhhersteller dem Landesverband Lippe jährlich 25.000 Euro für den Erwerb von jungen Bäumen und ihre Pflanzung. Bislang wurden 22,2 Hektar zu Fuße des Hermannsdenkmals und im Silberbachtal in Horn-Bad Meinberg dank der Sponsorengelder aufgeforstet. Nun stand die Bepflanzung des Folgeareals, ebenfalls im Silberbachtal, an. Über einen Zeitraum von fünf Jahren stellt Wortmann dem Landesverband Lippe insgesamt 125.000 Euro zur Verfügung, um auf Schad- und Kahlflächen neue Waldgenerationen zu begründen.

Horn-Bad Meinberg. Das Silberbachtal in der Nähe vom Leopoldstal, für Lipperinnen und Lipper wie auch für Touristen der Inbegriff des idyllischen deutschen Walds, hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert: Aufgrund von Dürre und Borkenkäferbefall starben alle Fichten ab und mussten gefällt werden. Damit nachfolgende Generationen wieder einen schönen Mischwald vorfinden und genießen können, forstet der Landesverband Lippe auf. Hilfe erhält er dabei von der Wortmann Gruppe. „Vor zwei Jahren hat Wortmann die Bepflanzung einer Fläche zu Füßen des Hermannsdenkmals ermöglicht, letztes Jahr folgte ein Areal im Silberbachtal. Daran knüpfen wir an und forsten dank der Unterstützung von Wortmann in diesem Jahr ein weiteres, rund fünf Hektar großes Stück Wald am Silberbach mit 8.500 Setzlingen auf. Für die großzügige und nachhaltige Unterstützung bei unserer Arbeit bedanken wir uns sehr herzlich“, sagte Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast bei einem gemeinsamen Pflanztermin vor Ort.

Der Schuhhersteller, bekannt insbesondere durch die Marke Tamaris, stellt dem Landesverband Lippe insgesamt 125.000 Euro für die Aufforstungen von Schad- und Kahlflächen als Sponsoring zur Verfügung. „Wortmann ist damit aktuell der größte Sponsor unserer Forstabteilung“, betont Düning-Gast. Für Jens Beining, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Wortmann Gruppe, steht die Verbundenheit mit der Heimat Ostwestfalen-Lippe dabei im Vordergrund: „Als Unternehmen tragen wir eine Mitverantwortung für den Erhalt unserer natürlichen Ressourcen. Durch die Investition in lokale Aufforstungsprojekte können wir aktiv dazu beitragen, die Auswirkungen unseres Handels auf die Umwelt zu reduzieren. „Bäume für Lippe“ ist ein fester Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir konnten bereits eine Fläche von rund 39 Fußballfeldern aufforsten und so einen positiven Beitrag zum Schutz unserer lokalen Ökosysteme leisten.“ Um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, hat Wortmann in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Initiativen umgesetzt, darunter die Installation der größten Photovoltaik-Aufdachanlage mit Eigenverbrauch in Lippe, die Bereitstellung von E-Smarts für MitarbeiterInnen und die Entwicklung biobasierter Materialien für die Schuhproduktion.

Die Wortmann Gruppe nimmt dabei jeweils den Earth Overshoot Day zum Anlass für ihre jährliche Zahlung. Dieser markiert den Tag, ab dem die Weltgemeinschaft alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann. 2023 lag dieser Tag am 2. August, 2024 wird er Berechnungen zufolge bereits am 25. Juli liegen. „Mit der Zahlung des Betrages zu diesem Tag wollen wir jedes Jahr aufs Neue auf den dramatischen Ressourcenverbrauch hinweisen“, so Beining. Inklusive der Bepflanzung des nun dritten Areals, kann sich Wortmann über die Aufforstung von insgesamt 27,2 Hektar Wald freuen, welche durchschnittlich 218 Tonnen CO 2 jährlich binden werden.

„Bei allen Aufforstungsmaßnahmen pflanzen wir unterschiedliche Baumarten, um stabile Mischwälder heranzuziehen. Diese werden nach unserer Einschätzung mit den prognostizierten Folgen des Klimawandels besser zurechtkommen“, erläuterte Jan-Otto Hake, Leiter der Forstabteilung. Auf der Wortmann-Fläche wurden Traubeneichen, Rotbuchen und Edelkastanien gesetzt, ergänzt durch Douglasien und Gebirgsmammutbäumen. „Die Vielfalt der Baumarten trägt zur Artenvielfalt bei. Ihr Erhalt und ihre Stärkung ist ein weiteres wichtiges Ziel für die Wortmann Gruppe“, hob Beining hervor. Er und Düning-Gast freuen sich schon heute auf das neue Waldbild, dass hier in einigen Jahren dank der unterschiedlichen Baumarten entstehen und Wanderer wie Spaziergänger erfreuen wird.

Über die Wortmann Gruppe

Die Wortmann-Gruppe Detmold, bekannt durch ihre Marken Tamaris, Marco Tozzi, s.Oliver shoes, Caprice, Peter Kaiser und Jana gehört zu den größten Modeproduktions- und – vertriebsunternehmen in Europa und gilt als Marktführer für modische Damenschuhe. Die Kollektionen werden weltweit in über 70 Ländern und mehr als 15.000 Modegeschäften angeboten. International zählt die Gruppe über 1.100 Mitarbeiter:innen. Weltweit produzieren ca. 30.000 Arbeitskräfte für das Detmolder Modeunternehmen.