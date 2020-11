Paderborn. So wie in der Stadt Paderborn fällt auch in Marienloh in diesem Jahr der traditionelle St. Martinszug aufgrund der Corona Pandemie aus. Die katholische Kita St. Joseph, der Städtische Kindergarten Marienloh, die Heimatfreunde und die Gewerbetreibenden suchten nach einer Möglichkeit, das Licht der Martinslampen auch in diesem Jahr erstrahlen zu lassen. Sie griffen die bundesweite Aktion „Laternen-Fenster“ auf. Sie ruft Privatleute und Ladeninhaber dazu auf, eine oder mehrere Laternen in ein Fenster zu hängen, das am besten zur Straße hin zeigt, und sie mit Lichterketten oder LED-Teelichter zum Leuchten zu bringen.

Die beleuchteten Fenster sollen ganz im Sinne von St. Martin Hoffnung schenken in dieser schwierigen Zeit.

Sie laden aber vor allem zu einem persönlichen Laternenspaziergang ein. So besteht für die Kinder der beiden Kitas von Marienloh doch noch die Möglichkeit, mit ihren selbstgebastelten Laternen das Dunkle zu erhellen und dazu noch die leuchtenden Laternen in den Fenstern zu bewundern. Natürlich sollen nicht nur die Kita-Kinder mit ihren Eltern, sondern alle Familien einen Laternenspaziergang unternehmen. Zu beachten sind selbstverständlich die geltenden Corona-Vorschriften.

Alle Marienloherinnen und Marienloher werden aufgerufen, sich an der Aktion „Bringt die Fenster zum Leuchten“ jeweils in der Dämmerungszeit von Mittwoch, 11. November, bis Sonntag, 15. November, zu beteiligen. Sollten keine Martinslaternen zur Verfügung stehen, können selbstverständlich auch andere Lichtquellen genutzt werden.