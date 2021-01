Bislang über 2000 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegekräfte in über 20 Einrichtungen geimpft

Paderborn. Wann und wo genau bekomme ich einen Impftermin? Das ist die am häufigsten gestellte Frage, die derzeit das Paderborner Kreisgesundheitsamt erreicht. „Wir freuen uns sehr über die Impfbereitschaft und selbstverständlich würden wir am liebsten sofort unser betriebsbereites Impfzentrum in Salzkotten öffnen“, betont der Krisenstabsleiter des Kreises Paderborn, Michael Beninde. Doch noch gibt es nicht genügend Impfstoff. Derzeit wird im Kreis Paderborn ausschließlich in Alten- und Pflegeeinrichtungen geimpft, der Strategie des Landes folgend, zunächst jene zu schützen, die von einer COVID-19-Erkrankung bzw. aufgrund ihres Berufes von einer Ansteckung besonders bedroht sind.

„Uns ist es gelungen, innerhalb einer Woche über 2000 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegekräfte in über 20 Einrichtungen im Kreis Paderborn zu impfen“, betont Dr. Gregor Haunerland von der Kassenärztlichen Vereinigung, der zusammen mit Dr. Gerhard Marcus das Impfzentrum in Salzkotten medizinisch betreut und leitet.

Im Kreis Paderborn gibt es 42 vollstationäre Pflegeinrichtungen mit insgesamt rund 2.800 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 3000 Mitarbeitende. Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS), Karl-Josef Laumann, hat am 4. Januar bekannt gegeben, dass die Impfungen für besonders gefährdetes Personal in Krankenhäusern ab dem 18. Januar beginnen und die Impfzentren im Februar 2021 öffnen werden. Deshalb können (auch) im Kreis Paderborn noch keine Impftermine angeboten werden. Auch eine Vorab-Registrierung ist nicht möglich, Stand 5. Januar.