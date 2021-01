Beratung vom Dach bis in den Heizungskeller

Telefonische Energieberatung am 21. Januar.

Gütersloh. Seit Beginn des Jahres werden die Zuschuss-Förderungen für Effizienzmaßnahmen und für die Umstellung von Heizungsanlagen vom Bafa (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gemanagt. Die Umstellung von Öl-Heizungsanlagen wird mit bis zu 45 Prozent gefördert, sofern die neue Heizung vollständig mit Umweltwärme über eine Wärmepumpe oder über erneuerbare Energien wie Holzpellets betrieben wird. Die Umstellung auf Erdgas wird ebenfalls gefördert – für sogenannte hybride Anlagen, das heißt, der Erdgaskessel arbeitet zum Beispiel im Verbund mit einer Grundlast-Wärmepumpe. Eine Beratung hilft, für die eigenen Vorhaben den richtigen Weg zu finden.

Am Donnerstag, 21. Januar, bietet der Fachbereich Umweltschutz der Stadt Gütersloh Bürgern und Immobilieneigentümern aus Gütersloh in telefonischen Gesprächen Beratung zu den neuen Förderangeboten und zu allen weiteren Energiethemen an, etwa Heizungsumstellung, Wärmedämmung und gesteuerte Wohnraumlüftung. Für die kostenlosen halbstündigen Beratungsgespräche ist eine Anmeldung bei Energieberater Bernd Ellger unter Telefon 0163/8184270 erforderlich. Telefonische Beratungstermine zu Photovoltaik und zum städtischen Förderprogramm können mit dem Klimaschutzbeauftragten Helmut Hentschel, Telefon 822129, vereinbart werden.