Aktion „Lippe pflanzt“ übersteigt die Marke von 75.000 Euro

18.750 junge Bäume wurden bereits gespendet

Kreis Lippe. 18.750 junge Setzlinge – diese unglaubliche Zahl konnte der Landesverband Lippe von den bis Ende 2022 eingegangenen Spendengeldern in Höhe von 75.000 Euro für die Aktion „Lippe pflanzt“ finanzieren. Gestartet war die Kampagne im August 2021, seitdem fanden sich viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch zahlreiche Unternehmen, die die Aufforstung der sechs Zukunftswälder mit ihrer Spende unterstützt haben. Damit fehlen nur noch rund 15.000 Euro bzw. 3.750 junge Bäume, um alle sechs Zukunfts-wälder komplett bepflanzen zu können.

„Die durchweg positive Resonanz auf unsere Aktion und die Spendenbereitschaft der Lipperinnen und Lipper bewegt und begeistert uns nahezu täglich! Wir bedanken uns herzlich bei ihnen“, sagt Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast. „Der Erfolg von ‚Lippe pflanzt‘ belegt eindrucksvoll, wie sehr die Bürgerinnen und Bürger am lippischen Wald hängen und wie viele die Wiederaufforstung aktiv mitgestalten möchten“, lobt er.

Anstoß für die Kampagne „Lippe pflanzt“ war der alarmierende Zustand der heimischen Wälder. Sturm, anhaltende Trockenheit und Borkenkäfer haben im Zeitraum von 2018 bis 2022 deutliche Spuren in den Fichtenbeständen des Landesverbandes hinterlassen. Die Schadflächen blieben jedoch nicht kahl: Im Zeitraum von Herbst 2018 bis Frühjahr 2021 pflanzte die Forstabteilung sage und schreibe eine Million neue Bäume. Viele weitere folgten und folgen dank der Aktion „Lippe pflanzt“. In den sechs Zukunftswäldern, deren Gesamtfläche 9,3 Hektar beträgt, sollen insgesamt 22.500 Setzlinge gepflanzt werden: zwölf unterschiedliche Laubhölzer und drei Nadelbaumarten. So sollen klimarobuste Mischwälder herangezogen werden.

Unterstützer können unter www.lippe-pflanzt.de aus den Zukunftswäldern in Kalletal, der Grotenburg unterhalb des Hermannsdenkmals, Grotenburg 2 südöstlich des Parkplatzes des Denkmals, in Extertal-Bösingfeld an der Burg Sternberg, am Bauerkamp bei Schlangen und einer Fläche bei Rischenau wählen. Nach Abschluss der Aufforstung werden Infotafeln in den betreffenden Zukunftswäldern auf das bürgerliche Engagement hinweisen und dieses würdigen.