Sally Perel las vor rund 1.000 Gütersloher Schülern aus seinem Buch „Ich war Hitlerjunge Salomon“. Bertelsmann unterstützte die Lesung und spendete darüber hinaus 20 Bücher an die Gütersloher Schulbibliotheken.

Gütersloh. „Zeitzeugen sind die besten Geschichtslehrer", darin ist sich Sally Perel sicher. Und so reist der inzwischen 92-jährige „Hitlerjunge Salomon" auch heute noch von Schule zu Schule, um jungen Menschen von seinen Erinnerungen an die Zeit des Dritten Reichs und seiner Flucht vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu erzählen. Auf Einladung der Gütersloher Schulbibliotheken und mit der Unterstützung von Bertelsmann machte der Autor, des im Heyne Fliegt Verlag erschienenen Buchs „Ich war Hitlerjunge Salomon", nun in Gütersloh Station und besuchte gestern unter anderem die Geschwister-Scholl-Schule. Eine weitere Lesung führte ihn außerdem an die Anne-Frank-Gesamtschule sowie an die Freiherr-vom-Stein-Schule und die Janusz-Korczak-Gesamtschule. Unter den insgesamt rund 1.000 Zuhörerinnen und Zuhörern waren auch Schüler der Hauptschule Ost, des Städtischen Gymnasiums und des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums.

Neben der finanziellen Förderung der vier Lesungen spendete Bertelsmann außerdem 20 Exemplare des Buchs „Ich war Hitlerjunge Salomon“ an die Gütersloher Schulbibliotheken. Christiane Piepenbrock, Schulleiterin der Gütersloher Geschwister-Scholl-Schule, bedankte sich zu Beginn der Veranstaltung bei Bertelsmann für die Unterstützung und die damit verbundene Möglichkeit „so einen interessanten Menschen wie Sally Perel einzuladen.“

„Zwei Seelen in einer Brust“

In einem offenen Dialog, moderiert von dem ehemaligen Landtagsabgeordneten Hans Feuß und dem Schüler Thies Nobbe, erzählte Sally Perel gestern in der Mensa der Geschwister-Scholl-Schule sehr lebendig, wie er als Jude vor der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten aus Peine zunächst mit seiner Familie ins polnische Lodz und von dort mit seinem Bruder weiter in die Sowjetunion bis nach Minsk floh. Als er 1941 schließlich doch in die Hände deutscher Truppen fällt, gibt er sich als Volksdeutscher aus und landet schließlich als „Jupp“ auf einem Internat der Hitlerjugend in Braunschweig.

„In meiner Brust wohnten zwei verschiedene Seelen, die sich tödlich gegenüberstanden. Tagsüber war ich Jupp, der begeisterte Hitlerjunge in der Uniform des Feindes, nachts aber war ich Sally und in Gedanken immer bei meinen Eltern im Ghetto von Lodz. Doch dieser Schutzmechanismus hat mir dabei geholfen, zu überleben“, erklärte Perel den Schülerinnen und Schülern des zehnten Jahrgangs der Geschwister-Scholl-Schule und der Hauptschule Ost, die den heute in Israel lebenden Autor nicht nur erzählen ließen, sondern ihm auch von ihrer Seite jede Menge Fragen stellten.