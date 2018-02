Veranstaltungen zum Frauentag 2018 in Gütersloh

Stichwort: Internationaler Frauentag

Zum ersten Internationalen Frauentag am 19. März 1911 demonstrierten Frauen in Europa und den USA für das allgemeine Wahlrecht. Auf der 2. Internationalen Konferenz der Kommunistinnen 1921 wurde der 8. März als einheitliches Datum für den Internationalen Frauentag beschlossen. Dieses Datum erinnert an den Streik der Textilarbeiterinnen im Jahr 1917 in St. Petersburg. Dieser Streik leitete die Februarrevolution und den Sturz des Zaren ein und hatte das Ende des Krieges sowie die wirtschaftliche und politische Umwälzung in Russland zur Folge. Seitdem orientiert sich das Programm des Internationalen Frauentags an den jeweiligen aktuellen, landesspezifischen und/oder gesellschaftlichen Problemen, die zu geschlechtsspezifischen Benachteiligungen führen. Auch in der Stadt Gütersloh wird der Internationale Frauentag als Aktionsmonat jedes Jahr mit vielen Veranstaltungen begangen.

