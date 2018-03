Speeddating: Freie Ausbildungsplätze suchen Bewerber

Rheda-Wiedenbrück. Im Rahmen des „Speeddatings: Azubi trifft Ausbildungsbetrieb“ haben Jugendliche die Chance, noch einen Ausbildungsplatz für Sommer 2018 zu finden. Am Donnerstag, 22. März, bieten 27 Unternehmen mehr als 40 Ausbildungsplätze in Rheda-Wiedenbrück an. Die Fachstelle Übergang Schule-Beruf und die Wirtschaftsförderung organisieren dieses städtische Angebot im Rathaus in Rheda. Jugendliche, die am diesjährigen Speeddating teilnehmen wollen, können sich noch bis Montag, 19. März, anmelden.

Das Ausbildungsplatzangebot ist breit gefächert und umfasst sowohl handwerkliche als auch kaufmännische Berufe. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Voraussetzungen, die ausbildungsinteressierte Jugendliche für eine qualifizierte Bewerbung erfüllen müssen. In einem persönlichen Vorgespräch werden schulische Leistungen und Abschlüsse aber auch die Interessen und persönlichen Stärken des interessierten Jugendlichen mit dem Anforderungsprofil der Ausbildungsbetriebe abgeglichen. Passgenau versucht Petra Winkelsträter von der Fachstelle Übergang Schule-Beruf, die zehnminütigen Gesprächszeiten zu vermitteln, die für ein kurzes Kennenlern-Gespräch am 22. März ab 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses vorgesehen sind. Sie nimmt Anmeldungen telefonisch unter 05242 963 595 oder per E-Mail an petra.winkelstraeter@rh-wd.de entgegen.

„Wir haben bereits mehrmals am Speeddating teilgenommen – nach den zehn Minuten kann man ganz gut einschätzen, ob der Jugendliche vielleicht in unser Team passt und dann einen Termin für ein ausführliches Gespräch oder sogar ein Probearbeiten vereinbaren“, sagt Vera Kronawitter, Prokuristin bei der Sievers GmbH, die in diesem Jahr einen Auszubildenden oder eine Auszubildende als Fachkraft für Lagerlogistik sucht.

Teresa Winkler bietet für ihr Unternehmen WinklersWurst GmbH & Co.KG in diesem Jahr erstmalig eine Ausbildung im Beruf Kauffrau/-mann im E-Commerce an. Als Bewerber wünscht sie sich Jugendliche mit Abitur oder höherer Handelsschule, eventuell Studienabbrecher, auf jeden Fall mit guten Englischkenntnissen und einer hohen Online-Affinität. Außerdem hat sie noch einen Ausbildungsplatz zur/zum Kauffrau/-mann im Einzelhandel zum Sommer 2018 zu besetzen. Hier sieht sie einen Bewerber, der in erster Linie viel Spaß am Umgang mit Kunden hat und deshalb in jedem Fall sehr kommunikationsfreudig sein sollte.

Neben den Vorstellungsgesprächen beim Speeddating können die teilnehmenden Jugendlichen die Beratungsangebote von der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und weitere Kooperationspartner in Anspruch nehmen.

Die ausführlichen Informationen zum Speeddating: Azubi trifft Ausbildungsbetrieb sind in einem Flyer zusammengefasst. Der Flyer ist im Rathaus erhältlich und auf der städtischen Internetseite abrufbar.

Foto: „Nutzen Sie die Chance auf einen Ausbildungsplatz!“, ermuntert Bürgermeister Theo Mettenborg Jugendliche aus Rheda-Wiedenbrück, am Speeddating teilzunehmen. Nikola Weber (r.) und Petra Winkelsträter (l.) organisieren die Veranstaltung. © Stadt Rheda-Wiedenbrück