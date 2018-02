Näh’ Dich glücklich im Marta Herford

Fashion Recycling Workshop

Herford. Unter dem Motto “Näh ́ Dich glücklich“ findet zum „8. RecyclingDesignpreis“ am 17. und 18. Februar, jeweils von 11 bis 16 Uhr, im Marta Herford ein Fashion Recycling Workshop statt. Individuelle Modeideen aus gesammelten Stoffen können unter Anleitung der Designerinnen Christina Schelhorn und Friederike Mieß verwirklicht werden. Das Hamburger Label redesign steht für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und für „slow fashion“-Bewusstsein, sowie für ökologisch und fair gefertigte Kleidung in avantgardistischem Design. Eine Anmeldung ist bis sieben Tage vor dem Termin per E-Mail an bildung@marta-herford.de oder telefonisch unter 05221 99443015 möglich. Die Kosten für den Workshop belaufen sich auf 10 Euro pro Tag.

Ausgedientes wieder nutzbar zu machen, hat sich der RecyclingDesignpreis zur Aufgabe gemacht, der in diesem Jahr bereits zum 8. Mal verliehen wird und auf eine langjährige Kooperation von Marta Herford und dem Arbeitskreis Recycling e.V. Herford verweist. Über 350 Designer*innen aus insgesamt 18 Ländern beteiligten sich am Wettbewerb und zeigen neueste Entwicklungen auf dem Gebiet des nachhaltigen Designs.

Bildnachweis: Christina Schelhorn und Friederike Mieß von redesign, Hamburg, Foto: Marta Herford