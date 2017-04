Landesgartenschau 2017 geht an den Start

Bad Lippspringe. Auf ein buntes Programm können sich alle Bürger und Gäste der Stadt Bad Lippspringe zur Eröffnung der Landesgartenschau 2017 (LGS) freuen. Am Mittwoch, 12. April, öffnen die Eingänge an den beiden Geländeteilen Kaiser-Karls-Park und Waldpark sowie Arminiuspark wie an allen anderen Tagen der Großveranstaltung um 9.00 Uhr. Um 11.00 Uhr startet das 90-minütige, kurzweilige Eröffnungsprogramm auf der großen Wiese im Arminiuspark.

Die offizielle Eröffnung beginnt um 11.00 Uhr im Arminiuspark. Da die große Wiese außerhalb des Gartenschau-Geländes liegt, können die Bürger und Gäste daran teilnehmen, ohne Eintritt zur Gartenschau zu bezahlen. Als Schirmherrin der Gartenschau wird die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, ein Grußwort sprechen.

Im Blickpunkt der etwa 90-minütigen Eröffnungsfeier stehen die Akteure, die im Vorfeld wertvolle Beiträge zur Gartenschau geleistet haben und während der Großveranstaltung aktiv sein werden. Besondere Highlights sind die Weltpremiere eines neuen Bad Lippspringe-Songs, das Lippolino-Lied mit Kindern aus Bad Lippspringe sowie mehrere Showacts, die für Überraschung und Begeisterung sorgen werden.

Alle Gäste von außerhalb können auch am Eröffnungstag den Großparkplatz im Gewerbegebiet Am Vorderflöß (Adresse für Navigationsgeräte: Raiffeisenstraße, Bad Lippspringe) nutzen. Von dort führt ein kostenfreier Busshuttle-Service in die unmittelbare Nähe des Haupteingangs am Kaiser-Karls-Park. Von hier aus gelangt man in wenigen Minuten zu Fuß durch die Fußgängerzone in den Arminiuspark.

Auch mit dem Fahrrad lässt sich das Landesgartenschau-Gelände bequem erreichen. Am Ankunftsbereich Ehrenhain stehen Fahrradstellplätze zur Verfügung. Die innerörtlichen Parkmöglichkeiten werden aufgrund der Eröffnungsveranstaltung speziell im Bereich des Arminiusparks nur sehr eingeschränkt verfügbar sein.

Die Eingänge werden bis 19.00 Uhr geöffnet sein, die Besucher können bis zum Einbruch der Dunkelheit im Gelände verweilen. Somit lohnt sich auch ein Besuch am Nachmittag, also „nach Feierabend“.