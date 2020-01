„Mit Reizen nicht geizen!“ – Impro-Show „Brainstorm“

„Mit Reizen nicht geizen!“ Das rät die Impro-Show „Brainstorm“ am 27. Februar in der WissensWerkStadt

Bielefeld. Welche Dating-Tipps würde eine Heuschrecke geben? Und welche menschlichen Rituale rund um Schönheit und Anziehungskraft würden im Tierreich nur verständnisloses Kopfschütteln provozieren? Nie darüber nachgedacht? Keine Sorge, die Impro-Show „Brainstorm“ am 27. Februar 2020 (19 Uhr) in der WissensWerkStadt Bielefeld (Wilhelmstraße 3) stellt die wichtigen – weil: existenziellen – Fragen. Ohne Fortpflanzung sähe es schließlich auf Planet Erde reichlich öde und leer aus.

„Mit Reizen nicht geizen! Ein Abend über Attraktivität bei Mensch und Tier“, so lautet diesmal das Thema der Show, die Bielefeld Marketing gemeinsam mit den Improvisationskünstlern Nele Kießling und Marvin Meinold (bekannt als „Die Stereotypen“) entwickelt hat. Die beiden Impro-Profis begrüßen wieder zwei Menschen aus Bielefeld als Gäste auf der Bühne, die sich wissenschaftlich mit dem Thema des Abends beschäftigen: Dies sind die Professorin und Fotografin Katharina Bosse von der Fachhochschule Bielefeld und der Biologe Prof. Dr. Klaus Reinhold von der Universität Bielefeld.

Impro-Theater trifft auf Wissenschaft Katharina Bosse lehrt im FH-Fachbereich Gestaltung und hinterfragt mit ihren Arbeiten als Künstlerin gesellschaftliche Geschlechterrollen und die Inszenierung von Aspekten wie Attraktivität und Erotik. Fotos von ihr sind unter anderem im „New York Times Magazine“, „Geo“ und „Der Spiegel“ erschienen. Klaus Reinhold ist Professor für Evolutionsbiologie und erforscht an der Uni unter anderem, was sich Tiere so alles einfallen lassen, um das andere Geschlecht zu erobern. Eines seiner Spezialgebiete ist die Laubheuschrecke.

Die Gäste erzählen auch viel aus ihrem Berufsalltag: Wie sieht das Leben in der Wissenschaft aus? Was bewegt sie, was treibt sie an? Die Interviews auf der Bühne liefern den Impro-Künstlern Nele Kießling und Marvin Meinold immer wieder Stichworte, um in spontane Schauspieleinlagen und Songs zu springen. Der Impro-Musiker Jannis Kaffka unterstützt sie dabei. Wohin die Reise geht, wissen dabei weder die Leute auf der Bühne noch das Publikum. Fest steht bei „Brainstorm“ nur, dass es lustig wird. Und am Ende bleiben Antworten auf Fragen hängen, die man sich so vielleicht noch nie gestellt hat.

Tickets- Karten für „Brainstorm“ (12 Euro, erm. 8 Euro) gibt es ab jetzt im Vorverkauf in der Bielefelder Tourist-Information (Niederwall 23, Tel. 0521 516999) und online: www.bielefeld.jetzt/brainstorm

Über „Brainstorm“: Die Impro-Show ist das erste eigenständige Veranstaltungsformat, das für die WissensWerkStadt Bielefeld entwickelt wurde. Das leerstehende Gebäude an der Wilhelmstraße, in dem 2022 ein innovatives Begegnungszentrum für Wissenschaft und Stadtgesellschaft eröffnen soll, wird bereits von Bielefeld Marketing gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern für Events genutzt. 2019 fanden am zukünftigen Standort rund 50 Veranstaltungen statt – darunter zwei „Brainstorm“-Abende. Bis Ende August 2020 folgen noch weitere Events für Familien, Schulen und Besucher. Danach beginnen die Umbauarbeiten.