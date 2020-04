„Kulturheimspiel spezial“ aus dem Stadtmuseum

Erste Ausgabe am Samstag, 4. April

Stadt Paderborn .Das Kulturamt der Stadt wird während der Corona-Krise ein „Kulturheimspiel spezial“, ein Online-Angebot aus dem Stadtmuseum heraus, auf www.paderborn.de/stadtmuseum anbieten. Es bietet damit insbesondere freischaffenden Künstler*innen der Paderborner Kulturszene eine Auftrittsmöglichkeit. Diese produzieren ihre Beiträge fürs städtische Kulturheimspiel in den eigenen Räumen und werden eingespielt. Die erste Ausgabe soll am kommenden Samstag, 4. April, um 19.00 Uhr auf Sendung gehen und wird anschließend online gestellt. Weitere Sendungen in unregelmäßiger Folge sind geplant.