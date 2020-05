Initiative von Paul Gauselmann unterstützt Bielefelder Stadtwald mit 8.000 Bäumen

„Bäume fürs Leben“

Bielefeld/Espelkamp. Anlässlich seines 85. Geburtstags gründete Paul Gauselmann im vergangenen Jahr die Initiative „Bäume fürs Leben“, in deren Rahmen er 85.000 Bäume spendete – und ein Zeichen gegen den Klimawandel setzte. Von diesem Engagement profitiert nun auch der Bielefelder Stadtwald. Um den vom Hitzesommer und starken Stürmen geschädigten Wald zu stärken, steuerte der Espelkamper Unternehmer 20.000 Euro zur Spendenaktion „Ein Stück Bielefelder Wald“ bei. Mit dieser Summe können rund 2 Hektar Waldfläche mit etwa 8.000 Bäumen wieder aufgeforstet werden. „Die Natur hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt. In der Natur können wir neue Kraft tanken, gerade in Krisenzeiten wie diesen. Daher ist es jetzt an der Zeit etwas zurückzugeben“, so Paul Gauselmann.

Die gespendete Summe von 20.000 Euro ist die bisher größte Einzelspende für das Projekt „Ein Stück Bielefelder Wald“. Mit diesem Betrag können die Bäume nicht nur gepflanzt, sondern auch nachhaltig gepflegt werden, um das Anwachsen der Bäume zu gewährleisten. Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen zeigte sich begeistert über die großzügige Spende von Paul Gauselmann: „In der augenblicklichen Krisensituation haben sich die Prioritäten verschoben. Aber es wird die Zeit ‚nach Corona‘ kommen und da werden uns bereits bestandene Probleme und Herausforderungen wieder einholen. Dazu gehört auch der besorgniserregende Zustand unseres Waldes – ein elementarer Lebensraum für Menschen und Tiere. Rund 20.000 Quadratmeter Bielefelder Stadtwalds werden wir mit dieser Spende wieder aufforsten können. Das ist wirklich großartig.“ Insgesamt sind im Rahmen der Aktion über 140.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen, von denen insgesamt rund 56.000 Bäume, darunter Eichen, Buchen, Hainbuchen, Douglasien und Küstentannen, im Bielefelder Stadtwald gepflanzt werden können.

Weitere Informationen zur Initiative „Bäume fürs Leben“ von Paul Gauselmann erhalten Sie auch unter www.bäumefürsleben.de