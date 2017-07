Experimentieren und Technik erleben: Jetzt anmelden fürs it’s OWL Schülercamp

Kreis Gütersloh. In den Herbstferien, vom 23. – 27. Oktober 2017, können Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Gütersloh einen Einblick in die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von intelligenten technischen Systemen erhalten. Eine Woche lang lernen sie die spannende Arbeitswelt von Ingenieurinnen und Ingenieuren kennen. Bei Betriebsbesichtigungen können sie hinter die Kulissen hiesiger Unternehmen blicken. Außerdem warten Workshops mit Experimenten und praktischen Übungen in Forschungslaboren auf die Schülerinnen und Schüler.

Folgende Unternehmen öffnen in dieser Woche ihre Tore und informieren unter anderem auch zu Ausbildungsmöglichkeiten: BECKHOFF Automation GmbH & Co. KG (Verl), Poppe & Potthoff GmbH (Werther(Westf.)), Miele & Cie. KG (Gütersloh) und Bio-Circle Surface Technology GmbH (Gütersloh). Außerdem stehen Besuche der Fachhochschule Bielefeld am Standort Gütersloh und der Universität Bielefeld auf dem Programm, um Studienmöglichkeiten in der Region kennenzulernen.

Mitmachen können alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufen von Gymnasien (Klasse 10-12), Gesamtschulen (Klassen 11-13) sowie Berufskollegs (Klassen 11-13). Das Camp ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und erfahrungsgemäß schnell erreicht. Ansprechpartner ist Matthias Vinnemeier, Telefon 05241 851091, E-Mail m.vinnemeier@prowi-gt.de. Eine Anmeldung ist auf www.pro-mint-gt.de möglich.

Bild: Spannende Experimente erwarten die Schülerinnen und Schüler auch beim diesjährigen it’s OWL Schülercamp © der Veranstalter