Bertelsmann spendet an Gütersloher Schulbibliotheken

Gütersloh. Am Freitag, den 13.10.17 trafen Schüler, Lehrer und Eltern in der Aula des ev. stift. Gymnasiums Gütersloh zusammen, um die großzügige Spende von 40.000€ zu Gunsten der Gütersloher Schulbibliotheken von Liz Mohn persönlich entgegenzunehmen.

Um 11 Uhr begann die Veranstaltung mit ein paar Eröffnungsworten von dem Schulleiter des ev. stift. Gymnasiums Martin Fugmann. Er betonte, warum es wichtig sei, dass gerade das Lesen mit der Spende gefördert werde: „Lesen ist die fundamentale Grundtätigkeit!“. Außerdem sei Lesen im späteren Beruf wichtig, unabhängig davon für welchen Bereich man sich entscheidet und natürlich solle Lesen auch Spaß machen.

Daraufhin wurde ein Film gezeigt, den Lehrer und Schüler der unterstützten Schulen zusammen entwickelt haben. Auf den Bildern sah man die Bibliotheken der Schulen und Schüler und Lehrer erklärten, was die Schulbibliotheken für sie bedeuten. Besonders wichtig war ihnen dabei, dass eine Bibliothek zugleich als Arbeitsraum, als auch als Treffpunkt fungiert, wo sich die Schüler austauschen und gegenseitig helfen können. Außerdem könne man Fragen beim lernen direkt klären, indem man sich das passende Buch zum Thema dazuholt oder eine der Lernapps auf den bereitliegenden Tablets benutzt.

Als nächstes klärte Liz Mohn die Hintergründe zu dem Projekt, welches seit 2014 existiert, aber schon mit der Förderung der Stadtbibliothek 1984 angefangen habe. Gestartet habe sie diese Förderung, da Bertelsmann als Medienunternehmen seine Wurzeln in Büchern hatte und Lesen zur Kultur von Bertelsmann und natürlich auch zur Kultur von der Gesellschaft gehört. Des Weiteren erklärte sie, dass Lesen Zukunft sei, was zu ihrer Kindheit in Büchern noch Fiktion gewesen sei, wie z.B. der Mondflug, sei heute Realität. Und dass Lesen die Entwicklung fördert sei auch kein Geheimnis, Sprachgfühl, Wissen und Freundschaften können durch Lesen gestärkt werden. Die 40.000€ Spende geht daher an das ev. stift. Gymnasium Gütersloh und an 8 weitere Schulen zur Unterstützung der Schulbibliotheken. Zuletzt dankt Mohn noch den Lehrern, welche die Bibliotheken pflegen und den Schülern bei Fragen das notwendige Wissen vermitteln.

Auch Bürgermeister Henning Schulz ergriff noch das Wort, indem er darauf hinwies, dass die Phase des Lernens, in der wir uns jetzt im Moment befinden zukunftsweisend sei, da Lernen nie aufhört. Des Weiteren unterstrich er die Vorteilhaftigkeit des Buches mit dem wir viel mehr verbinden, als mit dem Internet.

Zum Ausklang hatten die Schüler des Gymnasiums noch etwas vorbereitet. 2 Schülerinnen der 10. Klasse trugen einzeln und zusammen Poetry Slams vor, die sie in einem Projekt in der Schulbibliothek verfasst hatten. Und zu guter Letzt spielte die Big Band 2 moderne Lieder für die Gäste, bevor die Veranstaltung dem Ende zuging. Am Ausgang erhielt dann nch jeder Gast ein kleines Buchgeschenk von Bertelsmann.

Fotos und Text: Lea Simon