Australian Folk-Pop Dreams

Nachdem sie Europa 2015 im Sturm erobert hatte, ging es auch 2016 weiter. Die australische Songwriterin Kirbanu präsentiert ihr neues Pop-Album „Drifting“ auf Tour. Kirbanus beeindruckende Tour umfaßt über 100 Konzerte in Europa und Australien, unter anderem spielt sie auch auf vielen Indie-Musikfestivals wie z.B. Fringe Adelaide, Seven Sisters Adelaide, Blue Balls Festival in Luzern, THISFest – The Holland International Songwriting Festival. Und natürlich war sie 2016 auch schon in der Walkenmühle zu Gast.

Kirbanus Live-Auftritte sind außergewöhnlich intim, die Künstlerin baut einen direkten Kontakt zu dem Publikum auf. Kirbanu bringt eine bewundernswerte Leidenschaft und Energie auf die Bühne und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Die Musik von Kirbanu ist äußerst charismatisch, fein und sensibel, wodurch sie sich von der Musik anderer Künstler hervorhebt. Ihr einzigartiger Stil, die wunderschöne und melancholische Folk- und Pop-Kombination verzaubern das Publikum bereits ab den ersten Takten. Das Konzert am 26.08.2017 um 19:30 Uhr in der Walkenmühle darf man auf keinen Fall verpassen!

https://www.facebook.com/kirbanu

https://www.youtube.com/user/Kirbanu/videos