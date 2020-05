Ausstellung über Leben am Toten Meer verschoben

Paderborn. Die Sonderausstellung „Leben am Toten Meer – Archäologie aus dem Heiligen Land“ im LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn wird erst im Sommer – und nicht wie geplant am 8. Mai – eröffnen. Da die internationalen Leihgeber aktuell wegen der Corona-Krise nicht einreisen dürfen, können sie den Transport nicht wie vertraglich vereinbart begleiten.

„Leben am Toten Meer“ wird die Kulturgeschichte der Region in einer zeitlichen Tiefe von 12.000 Jahren zeigen. Mit rund 350 Exponaten ist es die europaweit erste Ausstellung zu diesem Thema.