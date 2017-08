Alte Freunde und neue Bekanntschaften

Bielefeld. Kulturbegeisterte und Kleinkunstliebhaber/innen werden in unserer neuen Spielzeit mit einem gewohnt abwechslungsreichen Programm auf alte Freunde treffen und neue spannende Bekanntschaften machen. Der Startschuss für die Abo – Buchungen fällt beim traditionellen KULTurSamstag, den 2 . September um 11:00 Uhr . Wie immer gilt: mindestens fünf Veranstaltungen frei aus dem aktuellen Programm auswählen und ein eigenes Wunsch – Abonnement zusammenstellen. Wir freuen uns sehr, wenn viele Menschen den Weg zu uns in die Breite Str. 24 finden und mit kühlen Getränken nicht nur auf die neue Spielzeit anstoßen, son dern gerne auch ihre Wünsche für das nächste Programm äußern. Eröffnet wird die neue Spielzeit am 30.09.17 von Nico

Semsrott im Tor 6 T heaterhaus. Er präsentiert sein Programm , „Freude ist nur ein Mangel an Information 3.0“ , welches fortwährend aktualisiert wird. Wir freuen uns auf die neue Bekanntschaft mit ihm.

Zu den alten Freunden und gleich zeitig zu einer der Highlights zählt die A – capella Gruppe Maybebop, dieunbestritten seit Jahren in die Top – Liga der A – capella Szene gehören. Am 10.11.17 werden sie im Ringlokschuppen ihr neues Programm „sistemfeler“ auf die Bühne bringen. Mit großer Vorf reude und ein bisschen Stolz können wir verkünden , dass die preisgekrönten Kleinkünstler Male-diva, die sich 2014 aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne verabschiedet hatten, nach einer langen Genesungspause eine ganz kleine, aber feine Deutschland -Tour in Zusammenarbeit mit ausgesuchten und engen Vertrauten aus der Kleinkunstszene starten . Sie werden ​mit „Völlig losgelöst“ am 13.04.2018 im Tor 6 Theaterhaus gastieren. Für diese Veranstaltung bieten wir nur ein ganz kleines Kontingent an Karten im freien Verkauf an. Wer die Künstler nicht verpassen möchte, sollte sich also schnell ein Ticket sichern. Wie für alle unsere Veranstaltungen, sind auch die se an allen bekannten VVK -Stellen erhältlich.

Sven Ratzke , der sich in Bielefeld in den letzten Jahren eine immer größer werdende Fangemeinschaft aufgebaut hat und quasi der Erfinder des „ Glamour – Cabarets “ ist, wird am 04.05.18 sich und sein neues Programm „ For one night only “ im Tor 6 Theater haus präsentieren. Bekanntschaft machen sollten Kabarettliebhaber/innen mit Idil Nuna Baydar als Jilet Ayse. Idil Nuna Baydar ist eine deutsche Schauspielerin, die in ihrer sehr klischeehaft besetzten Rolle der Jilet Ayse ein ganzes Land zum Gespräch bittet , ein Land, in dem Idil Nuna Baydar lebt und das ihr zunehmend Sorgen bereitet.

Mit ihrem Programm „ Ghettolektuell “ ist sie am 13.10.17 in Bielefeld zu sehen. Suchtpotenzial, zwei Vollblutmusikerinnen, die schon in der letzten Spielzeit das Publikum zu begeistern wussten, mischen momentan die deutsche Kleinkunstszene mächtig auf. Am 08.03.2018, also am Weltfrauentag, werden diese bei den starken Frauen , die auf ihre ganz persönlich charmante Art und Weise zu provozieren wissen, unter dem Titel „ Eskalatioon “ ihr neues Programm

im Tor 6 Theaterhaus vorstellen. In unserem neuen Programm gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Das gesamte Programm mit allen Informationen zum Abonnement und Ticketverkauf ist selbstverständlich auch auf unserer Homepage www.kulturverein-bielefeld.de zu lesen.

Wie in den letzten beiden Spielzeiten , können wir den Abo-Preis von 99, – Euro auch in dieser Spielzeit halten.

Für Schüler/innen und Student/innen ab 16 Jahren kostet ein Abo 60, – Euro.

Bilder: KULTurVEREIN Bielefeld e.V.